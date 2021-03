Elliot Page, 34, hat sich im Dezember als Transgender geoutet, „nicht nur eine lebensverändernde, sondern lebensrettende“ Entscheidung, wie der Schauspieler jetzt dem amerikanischen Magazin Time sagte. In dieser Zeit, so Page weiter, als er sich in den Social Media mit seinem wahren Ich zeigte, erholte er sich in Toronto gerade von einem chirurgischen Eingriff, denn er hatte sich kurz zuvor die Brüste abnehmen lassen. Er beschreibt die Operation als den entscheidenden Schritt, der es ihm ermöglichte, sich endlich wieder zu erkennen, wenn er in den Spiegel schaut.

„Ich konnte mir lange keine Fotos von mir anschauen“, so Page, „ich fühlte mich sogar sehr unwohl, wenn ich ein tiefausgeschnittenes Frauen-T-Shirt für eine Rolle zu tragen musste.“ Doch bereits mit neun Jahren „habe ich mich zum ersten Mal wie mein echtes Ich gefühlt, als ich mir die Haare habe kurz schneiden lassen.“ Jetzt trägt Page sein Haar endlich wieder so kurz wie damals und sagt, er könne sich darüber nicht mehr freuen. Und so ist er nun im Time-Magazine zu sehen, dessen Cover er als erster Transgender zieren darf, Titel: „Ich bin komplett der, der ich bin.“

Schon seit Kindestagen hatte er mit seinem Ich im falschen Körper zu kämpfen, erinnert sich Page. „Ich wollte ein Junge sein. Ich fragte meine Mutter, ob ich eines Tages einer sein könnte.“ Als er jedoch mit zehn Jahren professioneller Schauspieler wurde, musste er natürlich auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, wie er sagt. Also fing er an, Perücken zu tragen und für Mädchenrollen sich die Haare wieder wachsen zu lassen. Durch Filme wie „X-Men: The Last Stand“ (2006), „Juno“ (2007) oder „Inception“ (2010) wurde Page dann zum gefeierten Hollywoodstar.

Page: Angstzuständen und Panikattacken

Wirklich wohl fühlte der gebürtige Kanadier sich in der Öffentlichkeit aber nie, wie er nun sagt. Er habe unter Depressionen, Angstzuständen und Panikattacken gelitten. Erst in der Corona-Pandemie kam die Wende: Da sei endlich Zeit gewesen, „um mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich in vielerlei Hinsicht unbewusst vermieden habe. Ich war endlich in der Lage, mein Transgender-Sein zu akzeptieren und mich voll und ganz zu dem werden zu lassen, was ich bin.“

Page hatte sich 2014 als lesbisch geoutet, seitdem avancierte er zum Fahnenträger der LGBTQ-Gemeinde in Hollywood. 2018 heiratete er die kanadische Tänzerin und Choreografin Emma Portner, 26. Das Paar hatte im Januar seine Trennung bekannt gegeben.