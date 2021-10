Berlin - Gwyneth Paltrow ist immer wieder für Unkonventionelles und für Kontroversen gut. Sie hat eine „This Smells Like My Vagina“-Kerze auf den Markt gebracht und Vaginal-Eier aus Jade und Quarzstein mit dem Versprechen angepriesen, diese würden hormonelle Balancen wiederherstellen. Längst ist die Oscar-Preisträgerin mehr Unternehmerin als Schauspielerin. Mit den Wellness-Produkten ihrer Firma Goop gab es zwar immer wieder juristischen Ärger, aber der Rubel rollt trotzdem. Und so verwundert es zunächst einmal nicht, dass der Streaming-Anbieter Netflix die umtriebige 49-Jährige erneut für ein gemeinsames Projekt herangezogen hat.