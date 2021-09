Berlin - Das neue Abtreibungsgesetz in Texas treibt auch die Hollywood-Prominenz um. Bekanntlich sind in dem US-Bundesstaat die meisten Schwangerschaftsabbrüche seit Kurzem untersagt: Das sogenannte Herzschlag-Gesetz verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist – was schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein kann. Viele Frauen wissen zu diesen Zeitpunkt noch nicht, dass sie schwanger sind. Ausnahmen sind nur in medizinischen Notfällen erlaubt, Vergewaltigung oder Inzest zählen nicht dazu.

Dutzende Stars und Künstler haben in den vergangenen Wochen ihrem Protest Ausdruck verliehen. Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon sagte, sie stehe hinter den Frauen von Texas, „die verfassungsmäßig das Recht haben, über ihre Gesundheit und ihren Körper zu entscheiden“. Sängerin Pink mahnte, das „extreme“ Abtreibungsverbot in Texas werde als Blaupause für ähnliche Gesetze in anderen Bundesstaaten dienen, wenn nichts dagegen unternommen werde.

Mit sehr persönlichen Worten hat sich nun auch Schauspielerin Uma Thurman, 51, gegen das Gesetz gewandt. In einem Kommentar in der Washington Post machte sie öffentlich, dass sie selbst vor vielen Jahren eine Schwangerschaft abgebrochen hat. „Die Abtreibung, die ich als Teenager hatte, war die schwerste Entscheidung meines Lebens, eine, die mir damals Qualen bereitete und mich auch heute noch traurig macht“, schrieb Thurman in der Zeitung.

Das Herz war gebrochen, die Entscheidung trotzdem richtig

Die Schauspielerin, die vor allem durch Filme von Quentin Tarantino bekannt wurde, hat drei Kinder: eine Tochter und einen Sohn aus der Ehe mit ihrem Kollegen Ethan Hawke und eine weitere Tochter aus der Beziehung mit Arpad Busson. Die Kinder sind heute 23, 19 und neun Jahre alt. „In meinen späten Teenager-Jahren wurde ich unbeabsichtigt von einem deutlich älteren Mann schwanger. Ich lebte in Europa aus einem Koffer, weit weg von meiner Familie und war kurz davor, einen Job zu beginnen“, schrieb Thurman, die ihre Karriere als Model begann. Gemeinsam mit ihrer Familie habe sie sich entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen. „Mein Herz war gleichwohl gebrochen.“ Über ihre Entscheidung sei sie aber bis heute froh. Ihre Kinder bekam sie erst später, als sie dazu bereit war und „mit Männern, die ich liebte und denen ich vertraute“.

Sie habe den Verlauf des „radikalen Anti-Abtreibungsgesetzes“ in Texas mit großer Traurigkeit und Entsetzen verfolgt, so Thurman. In der Hoffnung, die Kontroversen von den schutzbedürftigen Frauen abzulenken, auf die dieses Gesetz unmittelbare Auswirkungen haben werde, wolle sie ihre eigenen Erfahrungen teilen. „Sie interessieren sich vielleicht nicht für die Meinung einer Schauspielerin, aber angesichts dieser neuen Empörung halte ich es für meine Verantwortung, mich mit ihnen zu solidarisieren.“