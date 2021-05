Berlin/London - Es war ein einziges Interview, mit dem es Prinzessin Diana gelang, die britische Monarchie in ihren Grundfesten zu erschüttern. Und es war ein Coup für die Sendeanstalt und den Reporter, der das Interview am 20. November 1995 geführt hatte. Mehr als 200 Millionen Menschen schalteten weltweit den Fernseher an, als die beliebte und volksnahe Diana gegenüber dem BBC-Reporter Martin Bashir frank und frei über die emotionale Kälte am Hofe und die Untreue ihres Gatten Prinz Charles plauderte.

Diana, sie war damals 34 Jahre alt und seit 14 Jahren mit Charles verheiratet, sagte damals über ihren als Thronfolger fungierenden Gatten, dieser sei wohl nicht für den „Top-Job“ – also König zu sein – geeignet. Besser wäre es, wenn ihr gemeinsamer Sohn William später direkt Elizabeth II. auf den Thron folgen würde. Nicht minder skandalös ging es weiter: Die 1997 tödlich verunglückte Mutter der Prinzen William und Harry, die zum damaligen Zeitpunkt schon von ihrem Mann getrennt lebte, bekannte: „Ich will keine Scheidung. Ich warte auf die Entscheidung meines Mannes über den Weg, den wir einschlagen sollen.“ Ob die Affäre von Charles mit Camilla Parker Bowles der Grund für das Scheitern ihrer Ehe gewesen sei, fragte der Reporter nach. „Nun, wir waren zu dritt in unserer Ehe. Das war ein bisschen viel“, antwortete die Prinzessin.

Ungewöhnlich offen waren Dianas Worte, die auch über ihre psychischen Probleme, ihre Bulimie und die eigene Untreue sprach – ein unerhörter Tabubruch mit weitreichenden Folgen. Charles reichte die Scheidung ein, Diana verlor in der Folge die Anrede Her Royal Highness, Ihre Königliche Hoheit und damit den Personenschutz.

Schon seit geraumer Zeit steht die Frage im Raum, wie das legendäre BBC-Interview überhaupt zustande kam. Am heutigen Donnerstag, mehr als 25 Jahre nach der Ausstrahlung des Gesprächs, will die britische Rundfunkanstalt den Untersuchungsbericht zu den Vorgängen im Vorfeld des Gesprächs veröffentlichen.

Nach Informationen der Zeitung Telegraph kommt der Report zu dem Schluss, der heute 58 Jahre alte Bashir habe sich das Interview mithilfe von Täuschung verschafft. So habe er Diana etwa gefälschte Kontoauszüge vorgelegt, die den Eindruck erwecken sollten, Menschen wären dafür bezahlt worden, Informationen über Diana preiszugeben.

Der Bericht kritisiere auch führende BBC-Manager, die versucht haben sollen, den Betrug zu vertuschen, wie der Telegraph weiter berichtet. Vorangetrieben wurde die Untersuchung von Dianas jüngerem Bruder Charles Spencer, 57, der das Interview damals vermittelt hatte. Spencer hatte dem früheren Richter John Dyson, der die Untersuchung führte, mehrere handschriftliche Notizen übergeben, die er bei einem Vorgespräch Dianas mit Bashir gemacht hatte.

Noch im November 2020 hatte die BBC berichtet, es gebe eine entlastende handschriftliche Notiz der Gestorbenen. Die Prinzessin habe darin festgehalten, dass gefälschte Dokumente keine Rolle für ihre Entscheidung für das Interview gespielt hätten. Der ehemalige BBC-Kontrolleur Richard Ayre sagte allerdings dem Telegraph, der Einsatz gefälschter Unterlagen bedeute einen Verstoß gegen die Regeln des Senders.

Die BBC hatte erst kürzlich mitgeteilt, dass Bashir aus gesundheitlichen Gründen den Sender verlässt. Strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn oder die BBC gibt es bislang nicht. Fest steht aber schon jetzt: Der Schaden für die weltweit größte gebührenfinanzierte und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist immens. (mit dpa)