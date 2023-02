Sophia Thomalla ist unheilbar krank – und ihr Freund Alexander Zverev flippt aus

Es sind aufregende Tage, die hinter Sophia Thomalla liegen. Zum einen ist es ihre unheilbare Krankheit, die am vergangenen Wochenende wieder im Fokus stand. Zum anderen stürzten sich die Boulevard-Medien einmal mehr auf das Liebesleben der Moderatorin. Es geht um ihren jetzigen Partner – und mal wieder um einen ihrer Exfreunde.

Dafür, dass es derzeit zahlreiche Berichte zu dem Gendefekt gibt, mit dem Thomalla seit ihrer Geburt lebt, hatten Fotos auf ihrem Instagram-Account gesorgt. Darauf lächelt die Tochter der Schauspielerin Simone Thomalla zwar vergnügt in die Kamera – an ihren Händen und Armen aber sind einige Wunden und Pflaster zu sehen.

„Ich leide seit meiner Geburt an einer venösen Malformation, übersetzt eine Gefäßmissbildung“ – das hatte Thomalla schon vor kurzem auf Instagram bekannt gegeben. Es handele sich um einen sehr seltenen Gendefekt, „den sich die Ärzte bis heute nicht so richtig erklären können, woher der kommt.“ Die Gefäßanomalie kann überall im Körper auftreten, betrifft aber am häufigsten das Unterhautgewebe, die Haut, und die Muskulatur. Konkret bedeutet das: Die Gefäße werden im Verlauf der Krankheit zunehmend dicker und größer, müssen gegebenenfalls operiert werden.

Die Moderatorin musste sich zahlreichen Operationen unterziehen

„Ich hatte schon unzählige Operationen“, bestätigte die Moderatorin auf sozialen Medien. Aber: „Das soll kein Gejammer werden, mir geht es hervorragend“, schrieb die 33-Jährige vor kurzem. „Ich bin auch nicht großartig eingeschränkt, außer dass ich das jährlich kontrollieren lassen muss.“ Vor knapp einem Monat habe sie sich demnach erneut in einer Spezialklinik behandeln lassen, wovon nun die Wunden und Pflaster zeugen. Ob sich die Krankheit bei ihr stärker ausbreitet, ist nicht bekannt. Bisher hatte Thomalla im Zusammenhang mit dem Gendefekt nur über eine Narbe am Ellenbogen öffentlich gesprochen.

Lebt seit ihrer Geburt an einer venösen Malformation: Sophia Thomalla. Imago

Neben der Sorge über ihren Gesundheitszustand wurde in den vergangenen Tagen auch über Thomallas Liebesleben wieder verstärkt gesprochen. Dabei ist sie seit rund eineinhalb Jahren glücklich mit dem Tennisspieler Alexander Zverev zusammen. Der aber hatte nun einen kleinen, wahrscheinlich inszenierten Ausraster – eben weil es in den Medien mindestens genauso oft um Thomallas Exfreunde wie um ihren aktuellen Partner geht.

Der Tennisspieler schmiss mit Pappschildern um sich

Anlässlich des bevorstehenden Davis Cups, an dem Zerev teilnimmt, hatte das Portal „Tennis Magazin“ mit ihm und seinen Kollegen aus dem deutschen Team ein Interview geführt: Den fünf Spielern wurden Fragen übereinander gestellt, die sie durch das Hochhalten von Schildern beantworten sollten, auf denen je ein Name aus dem Team stand. Zwar waren die entsprechenden Videos schon im November entstanden – für Schlagzeilen sorgte eine Reaktion Zverevs allerdings erst jetzt.

„Wer würde am ehesten auf ein Rammstein-Konzert gehen?“ – das war die Frage, bei der der 25-Jährige nicht so recht an sich halten konnte. „Da bin ich raus, da bin ich weg“, schimpfte Zverev scheinbar verärgert, bevor er seine Antwortkarten in die Ecke pfefferte und den Raum verlies: Seine Freundin Sophia Thomalla war zwischen 2011 und 2015 bekanntlich mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann zusammen.

Die entsprechende Frage dürfte bewusst gestellt worden sein, um eine Reaktion von Alexander Zverev zu provozieren. Wirklich ernst gemeint scheint sein kleiner Ausraster allerdings nicht gewesen zu sein. Nach einem kurzen Moment kehrte Zverev wieder lachend zu seinem Platz zurück. „Warum jetzt Rammstein? Was war da noch mal?“, fragte sein Teamkollege Kevin Krawietz; Zverev reagierte mit einem verschmitzten Lacher. Ob er nun zu einem Rammstein-Konzert gehen würde? Darauf antwortete der Spieler nicht mehr.