Spendengala in Berlin: 55.000 Euro für die Erdbebenopfer der Türkei und Syrien

Getreu dem Motto „Alone we can do so little, together we can do so much“ fand am Sonntagabend ein Charity-Event im Berliner KPM Hotel zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien statt. Initiatoren des Abends waren Schauspielerin und Schirmherrin Sila Sahin zusammen mit Tobias Berghäuser, dem Geschäftsführer vom KPM Hotel & Residences. Mit den Spenden will man die Opfer in den Katastrophengebieten unterstützen.

Das Ticket für den Abend inklusive einem Dinner konnte im Vorfeld für 200 Euro pro Person erworben werden. Zudem gab es eine Charity-Auktion, bei der unter anderem eine Vase von KPM mit Unterschriften der anwesenden Prominenten, ein Kunstwerk von Tina Winkhaus, ein Koch-Dinner mit Sila Sahin und eine Platz bei der Porsche 911 Rallye Dakar ersteigert werden konnten.

Susan Sideropoulos singt auf dem Charity- Event für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Franziska Krug

Viele prominente Gäste waren erschienen, darunter Nina Moghaddam, Wolfram Kons, Michael Müller, Caroline Beil, Mimi Fiedler, Otto Steiner, Susan Sideropoulos, Marianne Neumann, Ines Quermann, Isabell Horn, Manuel Cortez, Aylin Selcuk, Nassim J. Avat, Wilma Elles, Thomas Drechsel und Jörg Woltmann.

Gemeinsamer Song Neumann und Sideropoulos

Durch das Programm des Abends führte Moderatorin Nina Moghaddam. Musikalische Unterstützung gab es von der deutsch-türkischen Sängerin Zeynep Avci und dem Duo Marianne Neumann und Susan Sideropoulos, die ihren gemeinsamen Song „Sag es weiter!“ performten.

RTL-Moderator Wolfram Kons (r.), KPM-Chef Jörg Woltmann (m.) und Gastgeber Tobias Berghäuser vom KPM Hotel Berlin beim Charity- Event zugunsten für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Franziska Krug

Die Erlöse des Abends gehen zu hundert Prozent an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. - Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL Charity, stellte an dem Abend die Erdbebenhilfe der Stiftung vor. Insgesamt kamen 55.000 Euro zusammen.