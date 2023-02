Rihanna, ASAP Rocky und der Babybauch: Darüber diskutiert man jetzt im Netz

Wer hat nochmal den Super Bowl gewonnen? Angesichts der derzeitigen Debatten um die NFL-Halbzeitshow kann das Sportliche an dieser Veranstaltung leicht ins Hintertreffen geraten. Mit großer Opulenz werden den Zuschauern in der Pause des Finales der US-amerikanischen American-Football-Profiliga jedes Jahr spektakuläre Aufführungen bekannter Musiker geboten. Dieses Jahr war Rihanna an der Reihe.

Im Netz drehen sich die Kommentare nach ihrem Auftritt vor allem um die Frage, ob die 34-Jährige Playback gesungen hat – und um ihre nicht zu übersehende Schwangerschaft. Schon vor ihrer Show hatte Rihanna, die ihr zweites Kind mit Rapper ASAP Rocky erwartet, über das Muttersein sinniert: „Da passiert einfach etwas, wo man das Gefühl hat, es mit der Welt aufnehmen zu können – man kann alles tun.“

Und tatsächlich tat der barbadische Superstar am Sonntag auf einer der größten Bühnen der Welt einiges, um sich nachhaltig ins popkulturelle Gedächtnis zu brennen. Oder doch zumindest in die Liste der berühmten Frauen einzutragen, die ihre Schwangerschaftsenthüllung prominent platzieren.

Immerhin präsentierte sie ihren Babybauch nicht schnöde bei Instagram, sondern auf einer Plattform schwebend, gewandet in ein feuerwehrrotes Outfit, dessen Body keine Fragen offen ließ. Wer doch noch Zweifel hatte: Das Management der Sängerin bestätigte noch während des Spiels ihre Schwangerschaft.

Die Inszenierung ist geübt: Schon während ihrer ersten Schwangerschaft nutzte Rihanna jede Gelegenheit, ihren Babybauch zu betonen. Wer nun ihren Auftritt beim Superbowl kritisierte, bekam es sogleich mit einer Phalanx an Verteidigerinnen zu tun: „Was ich nicht hören möchte, und definitiv nicht von IRGENDEINEM MANN, ist, dass Rihanna während ihres Superbowl-Auftritts nicht genug getan hat. Du bekommst eine Erkältung und denkst, die Beulenpest hat dich erwischt. Diese Frau ist schwanger, performt und tanzt 13 Minuten lang in der Luft“, twitterte die Autorin Luvvie Ajayi Jones.

Beyoncé oder Katy Perry: Die Inszenierung des Babybauchs

Ein kurzer Rückblick zeigt allerdings, dass werdende Promi-Mütter sich schon immer gern inszenierten, während sie bei der Arbeit waren. Man denke nur an Beyoncés berühmte Schwangerschaftsenthüllung bei den MTV Video Music Awards 2011. Nach ihrem Auftritt ließ die Sängerin mit einem breiten Lächeln im Gesicht ihr Mikrofon fallen, knöpfte ihren schillernden lilafarbenen Blazer auf und streichelte unter lautem Jubel ihren Bauch unter einer schwarzen Hose.

Bei den Zwillingen Sir und Rumi ging Queen Bey dann „nur noch“ via Instagram an die Öffentlichkeit, allerdings auch dies nicht ohne großes Tamtam: Beyoncé trug einen langen Schleier und kniete in Dessous vor einer Blumendekoration, während sie ihren Babybauch hielt.

Als Katy Perry und Orlando Bloom 2020 erstmals gemeinsam Eltern wurden, verkündete die Sängerin ihre Schwangerschaft in einem Musikvideo. In „Never Worn White“ trug Perry Weiß und streichelte ihren Bauch, während sie über ihre Liebe zu dem britischen Schauspieler sang. Im Clip zum Song „Daisies“, der Mitte Mai 2020 erschien, badete sie nackt und hochschwanger in einem steinernen Teich mit Wasserfall.

Im Falle von Rihanna kam allerdings noch ein anrührender Moment hinzu: Da ihr Partner ASAP Rocky bei der Show anwesend war und dabei gefilmt wurde, wie er den Auftritt seiner Liebsten verfolgte, outete er sich ganz nebenbei als ihr größter Fan. Der 34-jährige Rapper war auf dem Spielfeld dabei zu sehen, wie er seine schwangere Freundin lautstark und euphorisch anfeuerte.

Erst im Januar hatte ASAP Rocky in einer Radioshow verkündet: „Ich bin froh, dass meine Herzensdame wieder Musik und sonst was alles macht. Es ist einfach unglaublich.“ Der Super Bowl sei riesig, „und weil sie so kreativ ist, wie sie nun mal ist, wird sie auch richtig abliefern. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregter als alle anderen, ganz ehrlich.“ Dem Klischee des toughen Rappers jedenfalls entsprach dieser Auftritt nicht, dafür erntete ASAP Rocky jede Menge „Awww“-Kommentare auf Social Media.