Millie Bobby Brown: Zwölf Millionen Dollar sind „Stranger Things“-Star nicht genug

Zwölf Millionen Dollar: So eine Summe würde vermutlich nicht viele ablehnen – Schauspielerin Millie Bobby Brown (MBB) tut das aber.

Das verlockende Angebot erhielt die Britin für ein geplantes Spin-off der Erfolgsserie „Stranger Things“, die meist gestreamte Netflix-Serie weltweit, in der MBB Eleven spielt, ein Mädchen mit psychokinetischen Superkräften.

Als die Dreharbeiten der Serie im Jahr 2016 starteten, war Brown gerade elf Jahre alt. Trotz des Alters beeindruckte Brown vier Staffeln lang mit ihrer Darstellung. Diesen Sommer werden weitere acht Folgen für die fünfte Staffel produziert. Millie Bobby Brown Gage: etwa 300.000 Dollar – pro Folge.

Brown, die im britischen Bournemouth aufgewachsen ist, sucht eine neue Herausforderung und möchte ihr Können auch außerhalb von „Stranger Things“ zeigen. „Ich denke, dass viel von der Geschichte erzählt wurde“, sagte Bobby Brown der britischen Zeitung The Sun im Bezug auf das Science-Fiction-Horror-Drama. „Ich fühle mich jetzt bereit für etwas Neues. Ich möchte dieses Kapitel meines Lebens jetzt abschließen“, so Brown.

Die Britin begann ihre Karriere bereits im Alter von neun Jahren. Damals spielte sie eine kleine Rolle in „Once Upon a Time in Wonderland“, produziert von ABC. Darüber hinaus besetzte sie Gastrollen in renommierten Serien wie „NCSI“, „Modern Family“ und „Grey’s Anatomy“, bevor sie mit „Stranger Things“ den absoluten Durchbruch schaffte.