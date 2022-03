Berlin - Die Bilanz ist kurz vor dem Ende gewaltig. Seit 2003 ist Ellen DeGeneres mit ihrer „Ellen DeGeneres Show“ auf Sendung, sie erhielt dafür die bedeutendsten Fernsehpreise, die Amerika zu bieten hat. Mit der aktuell noch laufenden Staffel kommt die 64-Jährige auf mehr als 3200 Folgen und über 4000 illustre Gäste. Die von den Zuschauern mehrfach zur „witzigsten Frau im US-Fernsehen“ gekürte Entertainerin hatte sie alle im Studio, die großen Namen in Hollywood und weit darüber hinaus. Sie schaffte es bis ins deutsche Fernsehen, auch auf YouTube hat ihre Show weltweit zahlreiche Anhänger.

Zum Abschluss ist nun noch mal ein großes Show-Feuerwerk geplant. In ihrer Abschiedssendung am 26. Mai empfängt DeGeneres die ehemalige First Lady Michelle Obama, außerdem Jennifer Garner, Channing Tatum, Zac Efron, Adam Levine, Behati Prinsloo, Gwen Stefani, David Letterman, Diane Keaton, Serena Williams und Kim Kardashian. Auch ihre Ehefrau, die Schauspielerin Portia de Rossi, ist angekündigt.

„Ellen“ war die erste Serie mit einer lesbischen Hauptfigur

Damit sind wir auch schon bei einem Engagement, das in Anbetracht der Schlagzeilen um die Moderatorin zuletzt ins Hintertreffen geriet. DeGeneres war bereits lange vor ihrer Talkshow ein gefeierter Star, nicht zuletzt durch ihre ABC-Sitcom „Ellen“. 1997 outete sich die Serienfigur Ellen als lesbisch, zur selben Zeit hatte auch Ellen DeGeneres ihr Coming-out. Die Folge „The Puppy Episode“ erregte in den US-Medien großes Aufsehen, war es doch zu diesem Zeitpunkt die erste Serie mit einer lesbischen Hauptfigur. Die Serie wurde in der Folge ernsthafter, die Einschaltquoten sanken, 1998 wurde sie abgesetzt. DeGeneres stand vor dem wirtschaftlichen Ruin. Plötzlich gab es für sie nur noch kleine Nebenrollen, sie tourte nun wieder wie zu Beginn ihrer Karriere als Stand-up-Comedian durch die Lande.

Getty Images/AFP Ellen DeGeneres, Portia de Rossi und Glenn Close (v. l.) bei der Golden-Globes-Party 2020 in Beverly Hills.

Mehrere Jahre brauchte DeGeneres, um sich von dem Schock zu erholen. „Wahrscheinlich war es eine notwendige Zeit für mich, auch wenn ich das damals nicht hätte hören wollen“, sagte sie später einmal über diese Zeit. Die Tochter eines Versicherungsmaklers und einer Sprachtherapeutin aus Louisiana begann noch einmal von vorn und erarbeitete sich mit der Moderation der Emmys kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York wieder herausragende Kritiken. „Was könnte die Taliban mehr ärgern, als eine homosexuelle Frau in einem Anzug zu sehen, die von Juden umgeben ist?“, begann sie die Show.

Zwei Jahre darauf startete ihre neue Talkshow. Und sie lernte die australische Schauspielerin Portia de Rossi kennen, mit der sie seit 2004 zusammen und seit 2008 verheiratet ist. Am Tag nachdem das in Kalifornien gültige Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen aufgehoben wurde, gab DeGeneres in ihrer Sendung ihre Hochzeitspläne bekannt. Dass sie und ihre Frau sich für LGBTQ-Rechte und Gleichberechtigung einsetzten, konnte zuletzt leicht in Vergessenheit geraten.

Ebenso die witzigsten Momente in ihrer Show, zu denen der Auftritt von Meryl Streep im Jahr 2014 gehört. Die dreifache Oscar-Preisträgerin wurde von der Gastgeberin aufgefordert, ein Haferflocken-Rezept sexy vorzutragen, die Verkehrsnachrichten als Frau in den Wehen und einen Wikipedia-Eintrag als genervter Teenager einzusprechen. Zum Schreien komisch geriet die Episode nicht nur wegen des improvisatorischen Talents der Streep, sondern auch, weil DeGeneres ihrem Gast gänzlich uneitel die Bühne überließ und ihrer Protagonistin mit kindlicher Freude bei deren Performance zuschaute.

Zu diesem Zeitpunkt war Ellen längst zu einer Marke geworden, den Nachnamen brauchte es gar nicht mehr, um zu wissen, um wen es ging. Die Moderatorin tauchte nun regelmäßig auf den Listen einflussreichster Menschen auf, ihre Sendung war eine Wohlfühlzone nicht nur für die Promis, sondern auch für die Zuschauer. Keiner hatte hier Unbequemlichkeiten zu befürchten, stattdessen gab es wohldosierte Feel-good-Häppchen. Keanu Reeves durfte erzählen, dass er bei den Dreharbeiten zu „Speed“ ein bisschen verliebt war in seine Filmpartnerin Sandra Bullock, derweil hatte „Sandy“ Ellen ja auch längst verraten, dass sie damals ebenfalls Gefühle für Reeves hatte. Hach, das hätte doch ein schönes Paar werden können!

Dass ihr Moderationstalent auch für die große Bühne taugte, zeigte DeGeneres bei den Oscar-Verleihungen 2007 und vor allem 2014. Hier machte sich bezahlt, dass sie keine Berührungsängste verspürte. Anbiederung hatte Ellen nicht mehr nötig, sie gab sich abgeklärt, entspannt, voll sprühendem Witz. „Alle Nominierten heute Abend haben zusammengenommen mehr als 1400 Filme gemacht – und sechs Jahre College.“ Einen der besten Eröffnungsmonologe aller Zeiten bescheinigten ihr die Kritiker. Einen Humor, der nie beleidigend oder verletzend ist und dennoch die Schauspielgranden gewitzt aufs Korn nimmt.

AP/Ellen DeGeneres Immer mittendrin im Promi-Pool: Ellen DeGeneres im berühmten Selfie von der Oscar-Verleihung 2014.

Dass sie eine derartige Bühne noch einmal bekommen wird, darf bezweifelt werden. Und zwar nicht nur, weil ihre Talkshow endet. „Als kreative Person muss man ständig herausgefordert werden – und so großartig diese Show auch ist und so viel Spaß sie auch macht, sie ist einfach keine Herausforderung mehr“, hatte die Moderatorin im vergangenen Jahr dem Hollywood-Reporter gesagt. Doch die Gründe für das Aus dürften noch andere sein. 2020 war DeGeneres nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre in die Kritik geraten.

Ihre Mitarbeiter erzählten medienöffentlich, dass hinter den Kulissen der Show ein Klima der Angst und Einschüchterung herrsche. Von Rassismus und Mobbing war die Rede. Zwar wurde die Schuld nicht ihr zugewiesen, sondern den ausführenden Produzenten. Doch es hieß eben auch, DeGeneres, die pro Jahr mehr als 80 Millionen Dollar verdient, kümmere sich nicht um ihre Angestellten und spreche auch nicht mit ihnen. Eine Show, die Freundlichkeit und Mitgefühl ausstrahlt, aber dem eigenen Team diese Freundlichkeit verwehrt? Spätestens jetzt musste der Gastgeberin klar sein, dass ihre Marke unwiderruflich Schaden genommen hatte. Plötzlich stand sie als unsensible Chefin da, daran konnte auch ihre Entschuldigung im Nachhinein nichts mehr ändern.

Wie jetzt bekannt wurde, will DeGeneres ihren Mitarbeitern zum Ende der Show millionenschwere Boni auszahlen. „Wiedergutmachung für jahrelange schlechte Behandlung“, unken einige Kommentatoren im Netz. „Schweigegeld“, meinen andere. Doch es gibt auch Gegenstimmen. Sie geben zu bedenken, dass ein Großteil der Mitarbeiter seit vielen Jahren bei Ellen angestellt ist: „Wie giftig kann dieser Arbeitsplatz wirklich sein?“