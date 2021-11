Berlin - Die Kunst der Verwandlung beherrscht er bis zur Perfektion. Seitdem er als Wissenschaftler Stephen Hawking den Durchbruch feierte, zeigt Benedict Cumberbatch Höchstleistungen, ob als Mathegenie, als Hobbit, Sklavenhalter oder Kult-Detektiv Sherlock Holmes. Für Jane Campions Literaturverfilmung „The Power of The Dog“ (ab 18.11. im Kino, ab 1.12. auf Netflix) verwandelt sich der Brite nun mit Haut und Haar in einen Cowboy, der vor 100 Jahren in Montana lebte.