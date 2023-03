TV-Comeback: Michael Wendler und Laura Müller wollen Geburt im Fernsehen zeigen

So kann man ein TV-Comeback natürlich auch gestalten: Michael Wendler, vom deutschen Fernsehen wegen umstrittener Aussagen seit Längerem geschasst, ist zurück. Wie am Dienstag bekannt wurde, lassen sich der Partyschlagersänger und seine schwangere Frau Laura Müller demnächst von RTL2-Kameras begleiten.

Noch in diesem Sommer erwartet das in die USA ausgewanderte Paar Nachwuchs. Der Sender begleite die Schwangerschaft der 22-Jährigen, „wie auch alle Höhen und Tiefen, die die werdenden Eltern gemeinsam erleben“. So steht es in einer RTL2-Mitteilung vom Dienstag. „Vom Geburtsvorbereitungskurs bis zum Babybett-Kauf: Der Privatsender aus Grünwald gewährt im Rahmen einer sechsteiligen Doku-Soap intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura.“

Die Geburt des Wendler-Babys als „Staffelhighlight“

Weiter heißt es, eine Ausstrahlung inklusive der Geburt als Staffel-Highlight sei noch in diesem Jahr geplant.

Wie es aussieht, möchte der 50-jährige Wendler mit diesem Format ins Mainstream-Metier zurück, aus dem er kommt. Mit Liedern wie „Sie liebt den DJ“ schaffte er es einst in die Single-Charts, vergrößerte seine Bekanntheit durch Reality-TV-Auftritte im Dschungelcamp und bei „Promi Big Brother“. Große mediale Aufmerksamkeit verschaffte ihm die Beziehung mit der 28 Jahre jüngeren Laura Müller, mit der er gemeinsam an Formaten wie „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ und „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teilnahm.

Vor ein paar Jahren waren es dann andere Dinge, mit denen Wendler in den Schlagzeilen landete. Im Herbst 2020 teilte er via Instagram mit, dass er als Jurymitglied bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ aussteige – und begründete dies mit verschwörungstheoretischen Ansichten zur Corona-Pandemie. Wendler warf der Bundesregierung wegen der „angeblichen“ Pandemie „grobe und schwere Verstöße“ gegen das Grundgesetz vor. Nahezu alle Fernsehsender, darunter RTL, hätten sich mitschuldig gemacht, seien gleichgeschaltet und politisch gesteuert.

Danach erreichte man den Sänger nur noch via Telegram. Doch damit scheint es nun vorbei zu sein, Wendler soll sich dazu entschieden haben, seinen Telegram-Kanal in den nächsten Tagen komplett zu löschen. Er lebt aktuell mit seiner Frau in Florida, gemeinsam haben sie einen Bezahl-Kanal bei Onlyfans.

Über die geplante TV-Produktion äußerte sich der gebürtige Dinslakener wie folgt: „Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ich bin außer mir vor Freude, dass Laura und mir bald Nachwuchs ins Haus steht. Ihr und dem Baby gilt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren. Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an. Ich freue mich darauf, dass die TV-Zuschauer Lauras und meinen Weg in unser Familienglück begleiten.“

Von welchen seiner Äußerungen sich der 50-Jährige distanzieren möchte, blieb zunächst offen. Aber vielleicht ist das – wie auch die Geburt seines Kindes – Teil der Doku-Soap. Für seine Frau Laura Müller ist es das erste Kind, Michael Wendler hat bereits eine Tochter aus der Ehe mit Claudia Norberg.