Pretoria - Blonde Kurzhaarfrisur, Khaki-Kleidung, Nashörner und gelegentlich auch mal Mielie Pap: Die nach einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung in Südafrika festsitzende Fürstin Charlène von Monaco macht nicht nur am Kap Schlagzeilen. „Das ist mein längster Südafrika-Aufenthalt, seit ich 2007 nach Monaco übersiedelte“, sagte die 43-Jährige in einem ihrer seltenen Interviews dem südafrikanischen Magazin You. Sie nähe täglich ein paar Stunden Decken für einen Kinderhort in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal, wo es jetzt im Süd-Winter spürbar kälter wird. Statt erlesener französischer Küche steht nun mit Mielie Pap eine südafrikanische Maisbrei-Spezialität auf ihrem Speiseplan.

Charlène, die östlich von Johannesburg aufwuchs und seit 2011 mit dem 20 Jahre älteren Fürsten Albert II. verheiratet ist, war zu Jahresbeginn in ihre alte Heimat gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Sie besuchte ein Naturreservat, in dem Ranger Nashörner zum Schutz vor Wilderern enthornen. Fotos zeigten eine gelöst wirkende junge Frau, die neben einem betäubten, dicken Rhinozeros kniet. Es sei eine Herzensangelegenheit für sie, sagte Charlène. Freudige Überraschung löste sie zudem in Südafrika aus, als sie als einziges gekröntes Haupt aus Europa zur Trauerfeier für den gestorbenen Zulu-König Goodwill Zwelithini erschien.