Berlin - Es wird Linda Evangelista nicht leicht gefallen sein, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Wer sein Geld jahrzehntelang mit seiner Schönheit verdiente und nun nicht mehr in den Spiegel schauen möchte, weil er nicht mehr wie er selbst aussieht, der muss wohl einiges durchlitten haben. Wie berichtet, hatte das frühere Topmodel auf Instagram von einer Schönheitsbehandlung erzählt, die sie „brutal entstellt und dauerhaft deformiert“ habe.

Die 56-Jährige hat sich nach eigener Aussage vor rund fünf Jahren der Prozedur zur Reduktion von Fettzellen unterzogen. Es sei aber das Gegenteil geschehen, die Fettzellen hätten sich vermehrt. Trotz zweier Korrektur-Operationen sei sie „nicht wiederzuerkennen“ und lebe seither wie eine Einsiedlerin. Die Kanadierin kündigte eine Klage gegen das Unternehmen an, das die Methode anbietet.

Von ihren früheren Topmodel-Kolleginnen bekam Evangelista große Unterstützung. Christy Turlington schrieb in ihrer Instagram-Story, sie sei stolz auf sie, weil sie öffentlich über ihre Geschichte spreche. Cindy Crawford kommentierte: „Linda – deine Stärke und dein wahres Wesen sind für immer erkennbar und ikonisch. Bravo!“

Die Dänin Helena Christensen bemerkte, es habe viel Mut und Kraft gebraucht, um diese Worte zu schreiben. Beim Lesen sei sie in Tränen ausgebrochen: „Nicht nur, weil ich in meinem Herzen wusste, dass du in aller Stille etwas zutiefst Persönliches und Beunruhigendes durchgemacht hast, sondern auch, weil ich an all die Narben dachte, die das Leben bei uns allen hinterlässt, ob körperlich oder emotional und wie lange wir meistens schweigend und allein leiden.“ Es sei wichtig, dass jemand aus dem Schatten trete und ehrlich sei. „Danke, dass du von innen und außen schön bist.“

dpa/Justin Lane Linda Evangelista im Jahr 2015.

Auch Claudia Schiffer und Naomi Campbell teilten den Post in ihren Storys. Campbell markierte auch den Anbieter der Methode, die Evangelista nach eigenen Angaben genutzt hatte. Das beklagte Unternehmen hat sich bis jetzt noch nicht zu dem Sachverhalt geäußert. Campbell applaudierte ihrer Kollegin für deren „Mut und Stärke, deine Erfahrung zu teilen und nicht mehr von ihr als Geisel gehalten zu werden. Wir lieben dich und sind immer für dich da.“

Seltene Nebenwirkung: Die paradoxe adipöse Hyperplasie (PAH)

Evangelista, die in den 80er- und 90er-Jahren zu den erfolgreichsten und berühmtesten Topmodels der Welt gehörte, sagte, sie habe nach dem Eingriff eine paradoxe adipöse Hyperplasie (PAH) entwickelt – eine seltene Nebenwirkung, bei der es zu einer voluminösen Zunahme der Fettzellen im Bereich der behandelten Areale kommt. Am Dienstag hat Evangelista beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York Klage eingereicht. Sie fordert Schadensersatz in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für ihr Leiden, den Verlust von Aufträgen und öffentlichen Auftritten. Laut New York Times wirft das Model dem Unternehmen vor, die Risiken des Eingriffs „absichtlich verschwiegen“ oder „nicht ausreichend gewarnt“ zu haben.

Die Kryolipolyse, so der Name des nicht-invasiven Verfahrens zur Fettreduktion, nutzt kalte Temperaturen, um Fettzellen abzubauen. Sie wird hauptsächlich von Patienten verwendet, die eine bestimmte Fettwölbung reduzieren möchten, die sie auf andere Weise nicht abbauen konnten. Auch in Deutschland wird diese Form der Fettvereisung von einer Reihe plastischer Chirurgen angewendet. In Studien lag die Rate der Nebenwirkungen bei knapp einem Prozent.