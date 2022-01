Ghislaine Maxwell, 60, darf sich Hoffnungen auf einen neuen Prozess machen. Dabei könnte ihr ausgerechnet einer der Geschworenen helfen, der sie in dem New Yorker Missbrauchsverfahren noch für schuldig befunden hatte. In der vorigen Woche wurde die Vertraute des Sexualstraftäters und Multimillionärs Jeffrey Epstein (1953–2019) unter anderem wegen des „Handels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken“ verurteilt. Das Strafmaß steht noch aus. Doch dann witterten Maxwells Anwälte eine Chance und erklärten am Mittwoch gegenüber dem Gericht in New York, dass es „unwiderlegbare Gründe für ein neues Verfahren“ gebe, weil möglicherweise ein Verfahrensfehler vorliege.