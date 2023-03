US-Bankenkrise: Sharon Stone verliert die Hälfte ihres Vermögens

Wie schon im Jahr 2008 trifft die Krise der Banken nicht nur Normalverdiener. Auch Vermögende wie Sharon Stone verlieren Geld. In ihrem Fall sogar sehr viel.

„Ich habe gerade die Hälfte meines Geldes durch diese Bankensache verloren“, erzählte die 65-jährige Schauspielerin laut Medienberichten unlängst in einer Ansprache. In der vergangenen Woche war die amerikanische Silicon Valley Bank pleite gegangen. In Folgen trudelten mehrere Kreditinstitute wie die Schweizer Credit Suisse.

Von Schicksalsschlägen immer erholt

Das Sharon Stone („Basic Instinct“, „Casino“) nun am Hungertuch nagen muss, geschweige denn in die Armut abstürzt, ist relativ ausgeschlossen - das Vermögen des Weltstars wird auf rund 60 Millionen Dollar geschätzt, es bleiben rund 30 Millionen Dollar auf dem Konto der Schauspielerin.

Stone gilt nicht nur als eine der renommiertesten Schauspielerinnen Hollywoods, sondern auch als Frau, die sich von ihren Schicksalsschlägen immer wieder berappelt hat: Krebserkrankung, Kokain-Sucht und Sorgerechtstreits scheinen Stone meist gestärkt hervorgehen zu lassen. Stone war in ihrer außergewöhnlichen und langen Karriere bisher viermal für den Golden-Globe-Award nominiert, 1993, 1996, 1999 und 2000, und konnte ihn einmal für ihre Vorstellung an der Seite von Robert de Niro in „Casino“ gewinnen. Für denselben Film heimste die Schauspielerin auch ihre bisher einzige Oscar-Nominierung ein.