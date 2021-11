Berlin - Diese Geschichte stellt einen auf die Probe. Mensch Karl, möchte man der Hauptfigur immer wieder zurufen, nun sag doch endlich was! Es ist kaum auszuhalten, deinem besten Freund, deiner Familie, wenigstens deiner Tochter – nun sage doch endlich, was alle schon ahnen oder wissen, sage ihnen endlich, dass du schwul bist. Wie viele Gelegenheiten willst du denn noch verstreichen lassen … Karl aber wird sich erst offenbaren, als es schon zu spät und er bereits ein alter Mann ist … Meine Güte, Matthias Lehmanns einfühlsam erzählter und wunderbar gezeichneter Comic „Parallel“ ist eine Geduldsprobe, die anrührende Geschichte eines endlos hinausgezögerten, immer wieder vertagten Coming-out.

Den „kranken Abschaum“ aus dem Haus gejagt

Womöglich ist Ungeduld aber gar nicht angebracht – und nur selbstgerecht. Lehmanns Erzählung beginnt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland liegt in Trümmern, die Menschen sind mit dem Aufbau und dem Verdrängen beschäftigt. Homosexualität ist in dieser Zeit weit davon entfernt, gesellschaftlich anerkannt zu sein, sie wird stattdessen als Unzucht von der Polizei verfolgt. Für schwule Männer und lesbische Frauen – auch sie kommen in „Parallel“ vor – gilt noch sehr viel mehr als heute, sich an die heteronormative Mehrheitsgesellschaft anzupassen und jedes Begehren im Verborgenen auszuleben. Kurzum, offene Homosexualität in der Nachkriegszeit bedeutete den gesellschaftlichen Tod.

Und nur am Rande angemerkt sei, dass in unserer aufgeklärten, befreiten Gegenwart die Verhältnisse nicht durchweg besser sind. Derzeit werden diskriminierende Gesetze gegen die LGBTQ-Community in europäischen Ländern wie Polen und Ungarn erlassen. Und auch in einer weltoffenen Stadt wie Berlin sind Übergriffe gegen Homosexuelle oder Transmenschen trotz aller öffentlichen Bekenntnisse jederzeit möglich. Normal und sicher ist es nirgendwo, wie der Berliner Zeichner Reinhard Kleist in seinem engagierten Vorwort zu „Parallel“ anmerkt: „Wie lange habe ich in meiner Jugend verschwiegen, dass mich Männer mehr anmachen?!“ Auch er habe mit seinem Coming-out viel zu lange gewartet – die Angst.

Lehmann hat sich bei seinem Debüt sehr viel vorgenommen: „Parallel“ ist seine erste große Erzählung, dabei geht es aber nicht allein ums Schwulsein in der Nachkriegszeit, sondern ebenso über das geteilte Deutschland, ein Arbeiterklasse-Schicksal und einen Generationenkonflikt. Gleich vorweg sei verraten, dass es dem Leipziger Zeichner meisterlich und vor allem leichthändig gelingt, diese Themen in einer Geschichte zu verweben. Sie beginnt mit einem Ende: Der Werksarbeiter Karl Kling wird in den 1980ern in die Rente entlassen. Mit seinen Kollegen feiert er einen feucht-fröhlich Abschied. Die Männer-Runde zieht ihn mit Frauengeschichten auf – es ist alles wie immer, Karl spielt und trinkt mit, ist einer von ihnen.

Reprodukt Karl (r.) mit seinen Saufkumpanen: Solange sie trinken, ist er einer von ihnen.

Niemand in der Runde weiß von seiner Homosexualität. Karl ist in seinem neuen Leben nun einsamer als je zuvor. Und erinnert sich. An seine Rückkehr aus dem verlorenen Krieg in eine ostdeutsche Kleinstadt: Hier heiratet er die Tochter des Bürgermeisters, der ihm dann auch gleich noch einen Job besorgt. Alles läuft bestens, seine Frau bleibt zu Hause, arbeitet in der Küche und bekommt ein Kind. Aber dann entdeckt Karl seine Liebe für Männer und beginnt fremdzugehen. Der Schwiegervater entdeckt die „Schande“ und verbannt den „kranken Abschaum“ aus dem Haus. Karl flieht zu einer Bekannten nach Leipzig, wo sich die Geschichte von neuem wiederholt: In seinem Leben wird Karl stets auf der Flucht sein, getrieben, atemlos, ungebunden.

Hochspannung bis zu letzten Seite

In Leipzig also lernt der Mann die gutmütige und vor allem großherzige Lieselotte kennen, heiratet sie, bekommt mit ihr eine Tochter, Hella, und sucht doch schon bald wieder jene dunklen Orte auf, an denen er Männer trifft. Seine zweite Frau findet es heraus, stellt ihn vor die Wahl und verlässt ihn schließlich gen Westdeutschland. Bis August 1961 war das noch möglich. Karl folgt ihr nach Darmstadt, will jetzt alles richtig machen und scheitert erneut daran, eine bürgerliche Existenz aufzubauen – das sündige Frankfurt zieht ihn in den Bann. Er muss seine Familie verlassen, wird aber den Kontakt zu Liselotte, dieser unendlich großzügigen Frau, niemals verlieren. Sie ist seine Lebensretterin, sein letzter Halt.

Reprodukt Gescheiterte bürgerliche Existenz: Karl und Lieselotte trennen sich.

Es sind nicht zuletzt solche zart gezeichneten, sehr berührenden Figuren wie Lieselotte, die „Parallel“ zu einer so hinreißenden Lektüre machen. Lehmann treibt nicht nur viel Aufwand für den zeitgeschichtliche Hintergrund seiner Erzählung, sondern auch für die Handlungsträger – auch jene in den Nebenrollen. Sie sind sorgfältig gearbeitet und führen den Leser sicher durch Karls verworrenen, sprunghaften Lebensweg. Hinzu kommen die schwarz-weißen, aquarellierten Zeichnungen, in ihrer klassischen Anmutung erinnern sie bisweilen an den Graphic-Novel-Altmeister Will Eisner und schaffen eine dichte, so stimmungsvolle wie detailsatte Szenerie. Unglaublich, dass das ein Debüt sein soll.

Reprodukt Karl in der Gefängniszelle, nachdem ihn die Polizei wegen „Unzucht“ festgenommen hat.

Lehmann, geboren 1983, studierte an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Bislang arbeitete er vor allem als Illustrator für Kinderbücher, zeichnete den Comic „Claude Monet“ (Prestel Verlag, 2012) und veröffentlicht ansonsten in Fanzines und Comicanthologien wie „Jazam“ oder im Eigenverlag. 2018 zählte er mit „Parallel“ zu den Finalisten des Comicbuchpreises der Berthold Leibinger Stiftung, 2019 wurde er mit dem alternativen Ginco Award für den „Besten Kurzcomic“ ausgezeichnet. Lehmanns zeichnerisches und erzählerisches Spektrum ist weit, er verfügt über ein beeindruckendes Repertoire. Er gehört zu den erstaunlichsten Nachwuchszeichnern in Deutschland.

Kaum jemand dürfte sich heute noch den aberwitzigen „Luxus“ leisten wollen oder auch können, so wie Lehmann über acht Jahre hinweg an einem Comic zu arbeiten, das heißt, ein anspruchsvolles Thema nicht einfach nur zu illustrieren, sondern mit viel Stilwillen in eine so unterhaltsame wie lehrreiche Bildergeschichte zu übersetzen. Das ist ganz große Kunst. Und Hochspannung bis zu letzten Seite, mit einem besonderen erzählerischen Kniff: „Parallel“ ist eigentlich ein Brief, den Karl an seine verlorene Tochter Hella schreibt – sie will von ihm, dem aufbrausenden, unzuverlässigen und selbstsüchtigen Vater, nichts mehr wissen. Der aber legt ihr sein Leben zu Füßen: Wird sie ihn erhören und zu ihm zurückkehren?