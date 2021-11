Vladimir Burlakov, 34, hat sich das erste Mal mit seinem Freund gezeigt. „Heute haben wir gesagt, wir sind bereit, diesen Schritt zusammen zu gehen“, erklärte der „Tatort“-Star am Donnerstagabend auf der Berliner Gala „GQ Men of the Year“ gegenüber T-Online. „Das ist mein Freund Martin“, stellte er seinen Lebensgefährten vor, dazu posierten beide auf dem roten Teppich. Ansonsten gab sich Bulgakov amüsiert: „Lustigerweise war es gar nicht so aufregend, wie ich dachte, weil es für mich dann doch normal ist, mit meinem Partner einen schönen Abend zu haben.“

„Es spielt keine Rolle, mit wem ich ins Bett gehe.“

Auf Nachfrage des ORF äußerte sich Burlakov unter anderem zur Initiative #ActOut, die auch von ihm sehr unterstützt wurde: „Ich glaube, es braucht unterschiedliche Beispiele und unterschiedliche Personen, die Mut zeigen, dazu zu stehen. Ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen, wie es sollte.“ Die Initiative sorgte im Februar dieses Jahres für großes Aufsehen: In einem Manifest hatten sich 185 Schauspieler und Schauspielerinnen als homosexuell geoutet. Sie äußerten auch die Furcht, ihr Outing könnte berufliche Nachteile nach sich ziehen.

Offenbar nicht ganz unbegründet, wie etwa die unterzeichnende „Tatort“-Kollegin Karin Hanczewski erfahren musste: Ihr wurden nach eigenen Aussagen seitdem nur noch lesbische Rollen angeboten. Solche Sorgen macht sich Burlakov indessen nicht, wie er jetzt sagte: „Ich bin immer noch der gleiche Mensch und gleiche Schauspieler wie gestern, wie letzte Woche und wie vor zwei Wochen. Und ich denke, dass die Menschen, die an mein Talent glauben, mich weiterhin besetzen werden. Dafür, wie ich als Schauspieler bin und nicht dafür, mit wem ich ins Bett gehe.“

Burlakov speilt seit 2020 im Saarländer „Tatort“ den etwas schnoddrigen Kriminalhauptkommissar Leo Hölzer an der Seite von Daniel Sträßer. Bislang hatte Burlakov nicht verraten wollen, ob er in einer Beziehung ist, auch nicht, dass er nur Männer liebt. Nun beantwortete er diese Fragen mit einem Doppel-Outing allesamt auf einmal. Nicht nur für die Belange der LGBTQIA+-Community ein wichtiger Schritt.