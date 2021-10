Berlin - Die Sorgen um Fürstin Charlène von Monaco und ihre Gesundheit reißen nicht ab. Seit März weilt die 43-Jährige in ihrer alten Heimat Südafrika, unterstützt dort den Kampf gegen Nashorn-Wilderei, besucht Reservate, sammelt Spenden, zeigt sich mit dem Zulu-König. Die Verbundenheit zu dem Land, in dem die gebürtige Wittstock zusammen mit ihren beiden jüngeren Brüdern aufwuchs, ist groß. Gleichzeitig ist die Familie der Fürstin weit weg, ihr Mann Fürst Albert II. und die sechsjährigen Zwillinge warten daheim im Palais Princier.

Doch Charlène von Monaco sitzt nach einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung, die sie sich im Mai zugezogen hatte, in Südafrika fest. Am Freitag musste sie erneut operiert werden. Der Eingriff sei unter Vollnarkose vorgenommen worden und sehr gut verlaufen, sagte ein Palastvertreter am Sonnabend der Nachrichtenagentur AFP. Die Fürstin müsse 48 Stunden unter Beobachtung bleiben, danach werde es aber keine weiteren Operationen infolge ihrer schweren HNO-Infektion mehr geben.

Bereits im August wurde die ehemalige Schwimmerin und Olympiateilnehmerin operiert, im Anschluss besuchte sie ihr Mann gemeinsam mit den Kindern Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques von Monaco. Zu dem mehrstündigen Eingriff wurden keine Details genannt. Anfang September musste die Fürstin in ein Krankenhaus in der Küstenstadt Durban gebracht werden, nachdem sie infolge von „Komplikationen im Zusammenhang mit ihrer Infektion“ zusammengebrochen war. Nach Angaben ihrer Stiftung stabilisierte sich ihr Zustand aber rasch wieder.

Gerüchten über Eheprobleme widerspricht Fürst Albert

Charlène und Albert hatten im Juli zehnten Hochzeitstag, konnten ihn aber wegen Charlènes Abwesenheit nicht feiern. Ihr langer Aufenthalt in Südafrika hatte auch Gerüchte über Eheprobleme aufkommen lassen – was das Fürstenpaar mit auf Instagram veröffentlichten Fotos zu widerlegen versuchte.

Im Gespräch mit dem US-Magazin People dementierte der 63-jährige Fürst die Spekulationen vehement. Seine Frau habe Monaco nicht im Zorn verlassen und sei „nicht ins Exil“ nach Südafrika gegangen, erklärt der Monarch im September. „Sie ging nicht, weil sie sauer auf mich oder irgendjemanden sonst war“, so Albert. Seine Frau sei nach Südafrika geflogen, „um die Arbeit ihrer Stiftung dort unten zu überprüfen und sich eine Auszeit mit ihrem Bruder und einigen Freunden zu nehmen“.

Trennungsgerüchte oder Behauptungen, dass Charlène in Monaco unglücklich wäre, gibt es schon seit Jahren. Gleichzeitig hat die Fürstin seit vergangenem Dezember mit etlichen Typveränderungen für Aufsehen gesorgt. Zunächst zeigte sie sich mit einem Undercut und dunklem Augen-Make-up bei Terminen, was von einigen Kritikern als nicht angemessen angesehen wurde. Andere wiederum feierten den Kurzhaar-Look der Monegassin, die ihren Stil selbstbewusst verteidigt: „Ich bin wahrscheinlich von allen Mitgliedern der Fürstenfamilie die, die am meisten verschiedene Haarschnitte ausprobiert, aber damit mache ich auch weiter. Das ist meine Entscheidung.“ Den Kritikern gibt sie nur eines mit auf den Weg: Diese sollten sich lieber mit anderen, wichtigen Themen beschäftigen. Inzwischen ist die Fürstin, aber das wirklich nur am Rande, wieder mit einer deutlich braveren Frisur unterwegs.