Der spanische Schauspieler und Oscar-Preisträger Javier Bardem, 52, hat in einem Interview mit dem britischen Guardian nicht nur über seinen neuesten Film gesprochen – in „Being the Ricardos“ ist er an der Seite von Nicole Kidman zu sehen. Bardem nutzte das Gespräch auch zu einer ausführlicheren Rückschau auf seine Schauspielkarriere – und auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Woody Allen, 86. Bardem spielte 2008 in Allens Komödie „Vicky Cristina Barcelona“ die männliche Hauptrolle.

Gegen Allen wurden seit 1992 Vorwürfe laut, er habe seine damals siebenjährige Adoptivtochter Dylan Farrow sexuell missbraucht. Zu einer juristischen Klärung kam es jedoch nicht: Die Untersuchungsbehörden konnten keine Beweise für die von dem Mädchen geschilderten sexuellen Übergriffe feststellen. Der zuständige Staatsanwalt sprach zwar von einem hinreichenden Verdacht, dass der Missbrauch stattgefunden habe, verzichtete aber auf ein Strafverfahren gegen Allen.

Andere Hollywood-Stars haben sich längst von Woody Allen distanziert

Seit 2013 werden die Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur erneut öffentlich diskutiert, nachdem sich Dylan Farrow in einem Interview erstmals selbst öffentlich über ihre Erfahrung als Missbrauchsopfer geäußert hatte. Für Bardem jedoch zählt nur das juristische Ergebnis: „Es ist sehr gefährlich, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, wenn es nicht rechtlich bewiesen ist.“ Darüber hinaus handele es sich bei den Vorwürfen nur um Klatsch, so der Schauspieler im Guardian. Er sei ein logischer Mensch und folge den Regeln, die jemanden für schuldig oder unschuldig erklärten. „Wenn der Fall wieder aufgerollt wird und seine Schuld bewiesen wird, werde ich der Erste sein, der sagt: ‚Was für eine schreckliche Sache.‘ Aber das habe ich bisher noch nicht gesehen.“

Imago Am Set von „Vicky Cristina Barcelona“: Regisseur Woody Allen, Penélope Cruz und Javier Bardem.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bardem für Woody Allen Partei ergreift, auch wenn sich andere Hollywood-Stars längst von dem Regisseur distanziert haben. Bardem, der mit Penélope Cruz, seiner Filmpartnerin aus „Vicky Cristina Barcelona“, verheiratet ist, hatte bereits 2018 in einem Interview gesagt, dass er sich „absolut nicht“ dafür schäme, in dem Film mitgespielt zu haben: „Wenn es Beweise gäbe, dass Woody Allen schuldig wäre, dann hätte ich aufgehört, mit ihm zu arbeiten, aber ich habe Zweifel“, sagte er damals der französischen Illustrierten Paris Match.

Zuvor hatten Schauspieler wie Ellen Page (heute Elliot Page), Michael Caine und Greta Gerwig erklärt, dass sie nie wieder mit Allen arbeiten würden. Er sei sehr schockiert über diese plötzliche Behandlung, sagte Bardem dazu. Die Justiz in zwei Bundesstaaten habe Allen für unschuldig erklärt. Die Rechtslage sei heute die gleiche wie damals.

Neben Bardem hatten sich auch Alec Baldwin und Diane Keaton für Woody Allen ausgesprochen. Bardem nannte den „Stadtneurotiker“-Regisseur „ein Genie“ und verkündete, dass er auch in Zukunft jederzeit wieder mit ihm arbeiten würde.