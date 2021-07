Courtney Love, 56, hat auf Instagram den Britney-Spears-Hit „Lucky“ gesungen und ist dabei unversehens in Tränen ausgebrochen. „Ich weine tatsächlich gerade. Ich hasse es, wenn mir das passiert“, sagte die Sängerin in dem Video ab 2:31, an der Stelle, als es zu dem Refrain kommt „Then why do these tears come at night?“ („Warum kommen dann nachts diese Tränen?“). In dem Lied wird das einsame Leben eines Hollywood-Stars beschrieben. Love hatte es offenbar angestimmt, um Spears in ihrem Vormundschaftsstreit mit dem Vater unterstützen.