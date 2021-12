Yvonne Catterfeld, 42, lernte den Schauspieler Oliver Wnuk, 45, im Jahr 2007 bei den Dreharbeiten zum Kinofilm „U-900“ kennen. Sie, die gebürtige Erfurterin, war damals in Deutschland längst ein Star. Erste Bekanntheit hatte ihr vor 20 Jahren die Rolle der Julia Blum in der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eingebracht, aber der Durchbruch gelang ihr als Sängerin. 2003 erreichte Catterfeld mit dem von Dieter Bohlen produzierten Titel „Für dich“ den ersten Platz der deutschen Singlecharts. Oliver Wnuk war ebenfalls ein bekanntes Gesicht: In der ProSieben-Serie „Stromberg“ spielte er den Büroangestellten Ulf Steinke.

14 Jahre lang waren Catterfeld und Wnuk ein Paar, doch wie jetzt bekannt wird, haben sich die Musikerin und der Schauspieler bereits im Frühjahr dieses Jahres getrennt. Am ersten Weihnachtsfeiertag verkündeten die beiden die Trennung auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen. Zu einem gemeinsamen Foto vor dem Weihnachtsbaum schrieben Catterfeld und Wnuk: „Wir verbringen gemeinsam Weihnachten – sind aber seit diesem Frühjahr kein Liebespaar mehr. Warum spricht man meist vom Scheitern einer Beziehung, wenn man doch auch sagen könnte, dass man eine wunderschöne, gemeinsame Zeit hatte, die nun auf diese Art und Weise vorbei ist.“

Weiter heißt es von dem Paar, das einen gemeinsamen sieben Jahre alten Sohn namens Charlie hat: „Das Wissen, dass sich – allein durch unseren Sohn – unsere Wege ein Leben lang kreuzen werden, gibt uns ein gutes Gefühl. Wir feiern das Fest der Liebe – ab jetzt nur eben ein wenig anders. Frohe Weihnachten. Familie Wnuk-Catterfeld“.

Yvonne Catterfeld hatte erst kürzlich mit „Change“ ihr erstes Album komplett auf Englisch herausgebracht. Im kommenden Jahr plant sie eine kleine Akustik-Tour mit einem Auftritt im Berliner Columbia-Theater am 17. Mai. Oliver Wnuk ist seit 2010 in der ZDF-Reihe „Nord Nord Mord“ zu sehen. Catterfeld war, bevor sie Wnuk kennenlernte, drei Jahre lang mit dem Schauspieler Wayne Carpendale liiert. Wnuk hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung.