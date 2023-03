Wenn Opa nervt: Günther Klum gibt Enkelin Leni Tipps im Netz

Mutter und Tochter Klum in L.A.. Nicht im Bild: Großvater Günther Klum, der aber gerne mit schlauen Ratschlägen via Instagram Grüße aus Bergisch Gladbach sendet.

Mutter und Tochter Klum in L.A.. Nicht im Bild: Großvater Günther Klum, der aber gerne mit schlauen Ratschlägen via Instagram Grüße aus Bergisch Gladbach sendet. NurPhoto/Imago

Jeder kennt's: Ab und an waren die Ratschläge, die man als Teenager von den Eltern oder Großeltern bekam, einfach nur nervig. Mach dies nicht, mach das nicht. Sei doch mal so oder so. Meist jedoch wurden die Ermahnungen nur am heimischen Esstisch ausgesprochen, ihr Peinlichkeitspotenzial blieb also lokal begrenzt.

Anregungen aus Bergisch Gladbach

Dann kam das Internet und wenn man glaubt, man wäre vor der Erklärungswut der Familie sicher, dann kommt ein Mitglied derselben daher und erklärt coram publico, wie's besser laufen könnte.

Solche Erfahrungen machen auch Kinder von Prominenten, die ja dann selbst irgendwie prominent sind, wie Leni Klum, die Tochter von GNTM-Macherin Heidi Klum.

Die 18-Jährige, in den Vereinigten Staaten aufgewachsene Klum, wirbt auf ihrem Instagram-Profil für Kosmetik, auf Englisch natürlich, denn immerhin lebt das Model in den USA, wo auch ihre Mutter sehr berühmt und beliebt ist. Vieles Likes bekommt Leni Klum dafür, eine Menge Kommentare.

Einer davon kam auch von Opa Günther (77), der seiner Enkelin rät, auch mal auf Deutsch zu posten, was wohl den maximalen Schäm-Faktor erreicht. Cringe würde Lenis Generation dazu sagen. Wohl zu recht.

Und weil's noch nicht gruselig genug war, erklärte Günther Klum via RTL auch gleich noch, dass er das Ganze doch nur als wohlgemeinten Anreiz verstanden wissen will. „Das Problem ist, dass sie recht gut Deutsch spricht, aber Lesen und Schreiben fällt ihr schwer. Aber sie arbeitet daran und eine kleine Anregung ist da hilfreich.“ Wer bekommt solche Anregungen nicht gerne vor 50.000 Followern?

Was Leni Klum dazu gesagt hat, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich sollte die Erwiderung auch besser am heimischen Esstisch bleiben, sofern sich den Enkelin und Großvater den noch mal teilen sollten.