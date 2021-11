Lauren Sanchez, 51, wirft ihren Kopf in den Nacken, die Augen hat sie weit aufgerissen, sie scheinen vor Hingabe zu leuchten, schmachtend, sehnend, und überhaupt, ihre Gesichtszüge scheinen ihr in schönster Verzückung vollends zu entgleiten … Wäre es nicht so abgedroschen blöd, so müsste man wohl sagen, in dem sechs Sekunden kurzen Videoclip sei das Klimpern ihrer Wimpern zu hören. Oder: Die Freundin des Amazon-Gründers Jeff Bezos, 57, werfe sich bei einem fröhlichen Stelldichein dem Schauspieler und Frauenschwarm Leonardo DiCapro, 46, an den Hals.

Ein Alphamännchen, dem sich die Frauen reihenweise unterwerfen

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT — 2Cool2Blog (@2cooI2blog) November 7, 2021

Das Schönste an dieser Szene ist, wie Bezos selbst, dieser mächtige, reiche Mann und Weltraumheld, als Statist dasteht, verstummt und unscheinbar, während Sanchez und DiCaprio angeregt miteinander plaudern. Und so mag vor allem Schadenfreude der Grund sein, warum der Videoclip im Internet derzeit für Furore sorgt und auf Twitter bereits weit über 16 Millionen Mal abgerufen wurde. Ein Nutzer schrieb, dass ein „Milliardär nicht unbedingt ein Alpha ist“, also ein Alphamännchen, dem sich die Frauen reihenweise unterwerfen. Tierisch! Und ja: Geld ist nicht alles.

Fassen wir zusammen: Die Szene dauert nur sechs Sekunden, sie zeigt prominente Menschen beim Smalltalk, ist dabei vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen und führt in ihrer ikonischen Verdichtung zu einer ganzen Reihe mehr oder weniger (eigentlich nur weniger) originellen Vermutungen: „Die Körpersprache lügt nie“, wusste ein weiterer Nutzer das vermeintlich ranschmeißerische Verhalten von Sanchez zu deuten. „Sie ist zu alt für Leo. Du hast nichts zu befürchten“, glaubte ein anderer, den vermeintlich gehörnten Bezos trösten zu müssen.

Affenpose zum Zwecke der Androhung körperlicher Gewalt

Was war da los? Aufgenommen wurde das Video am Sonntag bei einer von DiCaprio moderierten Veranstaltung des Kunstmuseums Los Angeles County Museum of Art. Wegen der Kürze, aber auch wegen des Lärms ringsum, ist auf dem Clip nicht zu verstehen, worüber sich Sanchez und der Schauspieler unterhalten. Weil er bereits auf einem Podest steht, schaut die Frau zu ihm herauf. Die Nachrichtensprecherin ist seit 2019 mit Bezos zusammen, nachdem dieser sich in einem milliardenschweren Verfahren von seiner Frau MacKenzie Scott getrennt hatte.

Und, droht die nächste Scheidung, die ja zum Glück gar keine wäre, weil Sanchez und Bezos nicht verheiratet sind? Wohl nicht, Bezos gibt sich auf Twitter locker, auch wenn sein Entwarnungs-Tweet alphamännchenhaft unlocker erscheint: „Leo, komm mal her, ich will dir etwas zeigen…“ Darunter postete er ein Foto, auf dem er selbst mit nacktem Oberkörper hinter einem Schild mit der Aufschrift: „Gefahr. Steile Klippe. Tödlicher Sturz“, steht. Nennen wir das mal eine typisch männliche Affenpose zum Zwecke der Androhung körperlicher Gewalt.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021

Alles nur im Spaß, versteht sich. Sanchez selbst hält sich da lieber zurück. Sie schrieb auf Instagram: „Ein wunderschöner Abend gestern.“ Es sei eine großartige Veranstaltung gewesen, die wichtigen Initiativen, Ausstellungen und Programmen des Museums in den kommenden Jahren zugutekommen werde. Stimmt, eigentlich geht es um Kunst.