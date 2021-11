Berlin - Die Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon, 45, ist offenbar sehr zufrieden mit dem Titelbild des neuen InStyle-Magazins, auf dem sie in einem knappen schwarzen Bodysuit und mit Goldschmuck behangen in Szene gesetzt wurde. Auf Instagram bedankte sich die US-Schauspielerin und Produzentin jedenfalls überschwänglich bei der Fotografin, den Stylisten, Nageldesignern und wer sonst noch alles beteiligt ist an solch einer Strecke. „Danke, dass ihr mich auf das Cover des Monats gesetzt habt. Großen Dank an das Kreativteam, das mir das Gefühl gab, eine echt freche, knallharte Geschäftsfrau zu sein (...) Schaut es euch an!“

Dieser Aufforderung kommen die Fans von Witherspoon natürlich gerne nach, allerdings scheint vielen das Ergebnis nicht wirklich zu gefallen. Neben den üblichen Bewunderungskommentaren etwa von berühmten Kolleginnen wie Julianne Moore, Mariah Carey oder Julianna Margulies gab es jedenfalls auch einiges an Kritik. „Ich dachte auf den ersten Blick, das wäre deine Tochter“, schrieb eine Userin. Zur Erinnerung: Witherspoons Tochter Ava ist 22 Jahre alt. Etliche Nutzer schlugen in die gleiche Kerbe: „Ich dachte erst, das sei ein Rückblick-Post“, „Sie ist in jeder Hinsicht wunderschön, aber das sieht überhaupt nicht so aus, wie sie wirklich ist“ oder „Extreme Photoshop-Filter, was enttäuschend ist. Reese ist eine schöne Frau. Aber so sieht sie nicht aus. Es ist beschissen, dass Zeitschriftenredakteure das Gefühl haben, Frauen nicht so zeigen zu können, wie sie wirklich sind“, kommentierten die Fans.

Chefredakteurin Laura Brown verteidigte ihr Team auf Twitter: „An alle, die sich über das Retuschieren beschweren, der Auftrag war: supersexy, mit markantem Augen-Make-up und gestyltem Haar. Man sieht Reese nur selten so, und das ist der Punkt. Es geht uns sicher nicht darum, Frauen einzubalsamieren.“

Tatsächlich geht es in der dazugehörigen Geschichte im Heft um ein Thema, für das sich Reese Witherspoon schon lange starkmacht. Nachdem sie mit Filmen wie „Eiskalte Engel“ und „Natürlich blond“ bekannt geworden war und 2006 den Oscar für „Walk the Line“ gewann, setzt sich die dreifache Mutter bis heute für mehr Frauenrollen in Hollywood ein. 2016 gründete sie zu diesem Zweck eine Filmproduktionsfirma.

Die britische Werbeaufsicht hat schon Kampagnen vom Markt genommen

Witherspoon selbst hat sich noch nicht zur Kritik am Cover geäußert. Dabei sorgten verjüngte Inszenierungen von Schauspielerinnen auch in der Vergangenheit schon für Aufsehen. 2011 strahlte Julia Roberts auf den Fotos für eine Kampagne des Kosmetikgiganten L’Oréal wie zu schönsten „Pretty Woman“-Zeiten. Offensichtlich wurde das Antlitz der damals 43-Jährigen kräftig nachbearbeitet. Der britischen Werbeaufsicht ging die Verjüngungskur per Photoshop zu weit – sie ließ die Aufnahmen vom Markt nehmen. Auch Werbefotos von Topmodel Christy Turlington hatten die Werbewächter aus dem Verkehr gezogen.

Manche Stars wehren sich inzwischen gegen zu viel Bearbeitung. So hat sich die britische Schauspielerin Kate Winslet gegen retuschierte Fotos abgesichert: „Ich setze Verträge auf und lasse mir schriftlich versichern, dass bei mir keine Fotobearbeitung stattfindet“, erklärte die 46-Jährige unlängst. Ihr Gesicht dürfe nicht verschmälert, ihr Körper nicht verändert und keine Falten, Flecken oder Dellen entfernt werden. Sie wolle junge Frauen wissen lassen, dass die meisten glamourösen Aufnahmen retuschiert seien. „Denn so perfekt sieht niemand aus – auch kein Hollywoodstar.“