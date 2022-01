Berlin - Für Prinz Andrew, 61, könnte sich schon jetzt entscheiden, wie das gerade erst begonnene Jahr gelaufen ist. Derzeit muss sich der britische Royal vor einem New Yorker Gericht verantworten, weil er die heute 38-jährige Virginia Giuffre im Alter von 17 Jahren von dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein „ausgeliehen“ und mehrfach missbraucht haben soll. Es geht also um den sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen, der zwar gut 20 Jahre zurückliegt, aber deswegen nicht verjährt ist. Und so hatte Giuffre eine Schadensersatzklage gegen Andrew eingereicht.

Klägerin Giuffre als „geldgierige Sexmieze“ verunglimpft

Von der Klageerhebung bis zum Prozessbeginn verging allerdings einige Zeit. Die Anwälte des Prinzen haben sich redlich bemüht, das Verfahren mit allerlei Tricks zu verschleppen: Da wurde zum Beispiel die Annahme der Klage verweigert, die Zuständigkeit des New Yorker Gerichts bezweifelt oder die Klägerin Giuffre als „geldgierige Sexmieze“ verunglimpft. Der neueste Trick: Das Verfahren soll mit der Begründung eingestellt werden, dass Giuffre bereits auf alle Forderungen gegen ihren mutmaßlichen Peiniger verzichtet hat – ohne es zu wissen.

So durften Andrews Anwälte bislang verschlossene Gerichtsdokumente einsehen, in denen es um einen Vergleich geht, auf den sich Giuffre im Jahr 2009 in einem anderen Verfahren mit Epstein geeinigt hatte. Bei diesem Deal soll sie auf alle weiteren Schadensersatzforderungen verzichtet haben. So argumentieren jedenfalls die Anwälte des Prinzen – die damit ihren Mandanten von jeglicher Haftung befreit sehen. Wie auch immer, das New Yorker Gericht hat die fraglichen Dokumente am Montag veröffentlicht. Giuffres Anwälte werden sie anders interpretieren.

An diesem Dienstag wird Andrews hoch dotiertes, angeblich von der Queen mit einigen Millionen Pfund mitfinanziertes Anwaltsteam in New York zur großen Verteidigung ausholen. Ihr Ziel ist die Einstellung des Verfahrens, weil nur so die peinliche Befragung von Zeugen verhindert werden kann. Doch schon jetzt ist der Ruf des Prinzen beschädigt. Dazu passt auch, dass eine gute Freundin von ihm – die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell – erst vor wenigen Tagen wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken schuldig gesprochen wurde.

Mittlerweile trifft der Skandal das Königshaus direkt

Was, wenn Maxwell, in deren Verfahren von Andrew nicht die Rede war, nun auf einmal doch noch auspacken würde, um eine mildere Haftstrafe zu erreichen? Doch auch ohnedies muss der Prinz bangen. Den Kampf um die öffentliche Wahrnehmung dürfte er sowieso verloren haben. Dafür sorgt – neben seinen skandalös dünkelhaften Verteidigungsversuchen in der BBC – allein schon ein berühmtes Foto. Es zeig Andrew, den Arm um die Hüfte der jungen Virginia Giuffre, damals Virginia Roberts, gelegt. Daneben, ebenfalls in die Kamera lächelnd, Ghislaine Maxwell.

In der ehrwürdigen Times werden derweil Stimmen laut, die Andrew zur Rückgabe aller seiner militärischen Titel auffordern. Er würde die „Armee beflecken“, heißt es. Bei den Grenadier Guards etwa hatte der Prinz 2017 den Rang eines Oberst von seinem Vater übernommen, den im vergangenen Jahr gestorbenen Prinz Philipp. Ein symbolträchtiger Posten: Die Forderung, davon zurückzutreten, trifft das britische Königshaus direkt. Prinz Andrew ist und bleibt eine Belastung für die Krone.