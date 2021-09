Berlin - Um den Familienfrieden bei den Windsors ist es bekanntermaßen nicht zum Besten bestellt. Skandalinterviews, Rassismusvorwürfe, Bruderzwist und in den Startlöchern stehende Enthüllungsbücher sorgen dafür, dass die Queen und die Ihren nicht zur Ruhe kommen. Alles, was zur Besänftigung der Lage beiträgt, ist hoch willkommen. Und so kommt eine neue BBC-Sendung über den im April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Prinz Philip gerade recht.

Für das einstündige Format „Prince Philip: The Royal Family Remembers“ blickt die königliche Familie zurück. Prinz Harry kommt zu Wort, sein Bruder William und viele andere Mitglieder der Royals. Elizabeth II. gewährte den Machern Zugang zu ihrer privaten Filmsammlung. Am 22. September wird die Sendung ausgestrahlt.