Will Smith, 53, folgt einem Trend und spricht als Promi nun auch öffentlich über seine psychische Gesundheit – Mental Health. Dabei beschäftigt sich der Schauspieler vor allem mit seinem Vater, unter dem er nach eigenen Worten als Kind sehr gelitten hat. „Mein Vater war gewalttätig, aber er war auch bei jedem Spiel, jeder Aufführung und jedem Konzert dabei“, beschreibt Smith in seiner Autobiografie „Will“ das überaus ambivalente Verhältnis zum Senior. Das Buch erscheint am 9. November, im Magazin People.com wurden jetzt schon Auszüge veröffentlicht.

„Sie brach zusammen. Ich sah, wie sie Blut spuckte“

„Er war Alkoholiker, aber er war bei jeder meiner Premiere von jedem meiner Filme nüchtern“, schreibt Smith. Offenbar macht Smith das Hin und Her zwischen liebevoller Zuneigung und gewalttätiger Ausschreitung bis heute zu schaffen. Die väterliche „Fürsorge“ hatte zwei kaum zu trennende Seiten und war in einer zerstörerischen Weise so unberechenbar wie maßlos: „Er hörte sich jede Platte an. Er besuchte jedes Studio. Derselbe intensive Perfektionismus, der seine Familie in Angst und Schrecken versetzte, brachte jede Nacht meines Lebens Essen auf den Tisch.“

imago Will Smith und seine Mutter Caroline Smith: „Mein Vater schlug meiner Mutter so hart gegen den Kopf, dass sie zusammenbrach.“

Und es kam zum Schlimmsten, wie Smith schreibt: „Als ich neun Jahre alt war, habe ich gesehen, wie mein Vater meiner Mutter so hart gegen den Kopf schlug, dass sie zusammenbrach. Ich sah, wie sie Blut spuckte. Dieser Moment in diesem Schlafzimmer hat wahrscheinlich mehr als jeder andere Moment in meinem Leben definiert, wer ich bin.“ Seine Eltern sollten sich einige Jahre später trennen und ließen sich im Jahr 2000 dann auch scheiden. Der Sohn aber wollte seine Mutter rächen – und dachte nur noch daran, wie er den Vater am besten umbringen könnte.

„Wenn ich kein Feigling mehr wäre, würde ich ihn töten“

Die Erinnerungen an den Vorfall begleiteten ihn auch Jahre später noch, als er den mittlerweile krebskranken Vater pflegte. „Als Kind hatte ich mir immer gesagt, dass ich eines Tages meine Mutter rächen würde. Wenn ich groß genug wäre, wenn ich stark genug wäre, wenn ich kein Feigling mehr wäre, würde ich ihn töten“, so Smith. Einmal sei ihm der Gedanke gekommen, den Vater in seinem Rollstuhl die Treppe hinunterzustoßen. „Als der jahrzehntelange Schmerz, die Wut und der Groll nachließen, schüttelte ich den Kopf und rollte Daddio ins Bad.“

Gegenüber seiner Mutter fühlte sich Smith lange schuldig. „Bei allem, was ich danach getan habe – bei Auszeichnungen und Auftritten – gab es eine subtile Reihe von Entschuldigungen bei meiner Mutter für meine Untätigkeit an diesem Tag in dem Moment. Weil ich meinem Vater nicht die Stirn geboten habe. Weil ich ein Feigling bin.“ Er fährt fort: „Was Sie inzwischen als ‚Will Smith‘, den überlebensgroßen Filmstar, kennen, ist teilweise eine Konstruktion – entworfen, um mich selbst zu schützen, mich vor der Welt. Um den Feigling zu verbergen.“

Erst als William C. Smith Senior 2016 gestorben war, begann der Sohn mit seinen Überlegungen. An seinem Buch hat Smith nach eigenen Angaben zwei Jahre lang gearbeitet. Als Co-Autor holte er Mark Manson an Bord, bekannt als Verfasser des Lebenshilfe-Ratgebers „Die subtile Kunst des Daraufscheißens“. Auch hat Smith auch einen ratgeberhaften Satz parat: „Es gibt nichts, was Sie von der materiellen Welt empfangen können, das inneren Frieden oder Erfüllung schafft … Am Ende wird es ein Lächeln von einem geliebten Menschen sein.“