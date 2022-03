Berlin - „Lichtung im Wald“ heißt das Schloss Het Oude Loo übersetzt. Und tatsächlich könnte das Jagdschloss aus dem 15. Jahrhundert im niederländischen Apeldoorn bald zu einer wichtigen, eine dunkle Welt erhellenden Stelle werden. Seit 1968 befindet sich das Schloss in Staatsbesitz, die niederländische Königsfamilie hat es gemietet und nutzt es regelmäßig für Familientreffen.

Wie König Willem-Alexander, 54, jetzt bekannt gab, soll Oude Loo ab Mitte April zum Aufnahmezentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine werden. Diese Vereinbarung sei zwischen ihm als Pächter, der Immobilienagentur der Zentralregierung (als Eigentümer), der Gemeinde Apeldoorn und den zuständigen Asylbehörden getroffen worden, teilte der Palast mit.

Das Schloss Het Oude Loo in Apeldoorn.

Erwartet wird, dass auf dem Schloss sechs bis acht Familien oder 20 bis 30 Personen unterkommen können. Die königliche Familie legt großen Wert auf das Landgut Het Loo, auch wenn Willem-Alexander, Königin Máxima und ihre drei Töchter seit 2019 im Schloss Huis ten Bosch in Den Haag wohnen.

In den Niederlanden wurden bisher 12.500 Flüchtlinge untergebracht

In den Niederlanden wurden bisher gut 12.500 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Zusätzlich ist eine unbekannte Zahl von Menschen aus dem Kriegsgebiet bei Familienangehörigen oder Freunden untergekommen. Wie zu Monatsanfang bekannt wurde, will das Land insgesamt Unterkünfte für rund 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine bereitstellen. Die Regierung forderte dazu alle 25 Sicherheitsregionen des Landes auf, innerhalb von zwei Wochen zunächst jeweils 1000 Schlafplätze zur Verfügung zu stellen.

Dass da auch die Royals mit ihren Anwesen in die Pflicht genommen werden, erscheint nur folgerichtig und ist gleichzeitig ein wichtiges Symbol. Das niederländische Königshaus zählt zu den reichsten in Europa. Mit Residenzen in Amsterdam, Den Haag und darüber hinaus gibt es Wohnraum ohne Ende.

Zuletzt hatten Willem-Alexander und Máxima in Krisensituationen kein glückliches Händchen bewiesen. Die Monarchen flogen mitten in der Corona-Pandemie in den Urlaub, feierten mit zu vielen Gästen, während die Untertanen eingeschränkt wurden. Das hatte Folgen: Während zu Beginn der Pandemie mehr als drei Viertel der Niederländer Vertrauen zu ihrem König hatten, waren es zuletzt nur noch 44 Prozent – Tendenz sinkend.

Da tut ein wenig Imagepflege und Engagement dringend Not. Zuletzt hatte sich besonders Máxima hervorgetan: Sie besuchte Schulen und Klassen für ukrainische Kinder, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen mussten. Außerdem startete sie die Website Refugeehelp.nl mit Informationen für Geflüchtete in den Niederlanden.