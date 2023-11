Vom Ankläger zum Angeklagten: Gil Ofarim, sein Davidstern und der Antisemitismusvorwurf

Das Handyvideo, das der Musiker Gil Ofarim im Oktober 2021 auf seinem Instagram-Account postete, hatte er am 4. Oktober 2021 selbst aufgenommen. Es zeigt ihn, mit den Tränen kämpfend, auf dem Bordstein vor dem Hotel Westin Grand in Leipzig, um den Hals trägt er eine silberne Kette mit einem großen Davidstern. Der Rezeptionist im Hotel habe ihn gerade aufgefordert, diese Kette abzulegen. „Pack deinen Stern ein“, habe er gesagt. Erst dann dürfe er einchecken: „Wirklich? Deutschland 2021“, fragte Gil Ofarim.

Das Video ging viral, der Fall erregte enormes Aufsehen, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein äußerte sich entsetzt, sprach von antisemitischer Diskriminierung und zeigte sich befriedigt, dass der von Ofarim beschuldigte Mitarbeiter des Hotels umgehend freigestellt wurde. Doch nun wird am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig nicht gegen diesen Mitarbeiter der Prozess eröffnet, sondern Gil Ofarim muss sich dort wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten. Denn der Vorfall hat sich laut Staatsanwaltschaft nicht so zugetragen, wie von Gil Ofarim geschildert. Das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter wegen Volksverhetzung wurde eingestellt.



Der 41 Jahre alte Gil Ofarim aber bleibt bei seiner Darstellung. Der Welt am Sonntag sagte er kurz vor Prozessbeginn: „Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus.“

Der 1982 in München als Gil Doron Reichstadt geborene Gil Ofarim ist der Sohn von Abi Ofarim und dessen dritter Ehefrau Sandra. Der im britischen Mandatsgebiet für Palästina, heute Israel, geborene und 2018 in München gestorbene Abi Ofarim bildete in den 1960er-Jahren mit seiner ersten, ebenfalls aus Britisch-Palästina stammenden Frau Esther Ofarim ein erfolgreiches Pop-Duo in Deutschland. Seit 2003 tritt Gil Doron Reichstadt als Gil Ofarim auf. Sein letztes Album erschien 2020. Immer wieder nimmt Gil Ofarim auch kleine Film- und Fernsehrollen an, zuletzt in der RTL-Liveshow „Die Passion“, in der es um die Passionsgeschichte geht. Er stellt einen Jünger Jesu dar.



Es sind sechs Verhandlungstage angesetzt, 20 Zeugen sind geladen, darunter diejenigen, die mit Gil Ofarim in der Lobby standen und der Polizei sagten, niemand habe Gil Ofarim aufgefordert, seinen Stern wegzupacken. Der Prozess fällt in eine politisch aufgeladene Zeit, das Gericht hat die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.