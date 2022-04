Zu den vielen Schaufenstern in ihrer Karriere gehört ein Auftritt in der Judy-Garland-Show von 1963, in der sich die beiden einander kokett ihrer Abneigung versicherten. „Ich hasse Dich wirklich, weil Du so großartig bist.“ Das anschließende Duett kann heute als ein frühes Battle besichtigt werden, lange bevor Rapper diese Vortragsform für sich reklamierten. Die Garland singt „Get happy“, die Streisand „Happy days are here again“. Beide Songs verschmelzen zu einem, Streisand aber scheint mit jedem weiteren Ton dieses Harmoniedramas die Oberhand zu gewinnen. Judy Garland wirkt daneben wie ein verglühender Stern, ein wenig verunsichert, geradezu anlehnungsbedürftig.

Ihr künstlerischer Durchbruch, wenn man angesichts der vielen Begabungen überhaupt von einem singulären Durchbruch sprechen kann, gelang Barbra Streisand mit dem Musical „Funny Girl“. Die Geschichte einer Tänzerin, die im jüdischen Viertel der New Yorker Lower East Side aufwächst, war natürlich auch die der Streisand. Die kindliche Erfahrung, dass man nicht nur mit ihr lacht, sondern über sie, wurde nicht einmal von der Mutter aufgefangen. Für diese hatte ihr Kind ein Problem, und zwar mitten im Gesicht.

Singen, spielen, ganz sie selbst sein – wann immer man Konzert- und Interviewausschnitte sieht, verblüfft Barbra Streisand mit ihrer Selbstsicherheit. Wenn sie singt, befinden sich ihre Gesichtszüge ständig in Bewegung. Ihre Nase arbeitet mit, als ginge es darum, das markante Gesichtsteil immer wieder neu in Position zu bringen. Barbra Streisand war das „Working Girl“ des weißen Establishments, eine glamouröse Erscheinung, aber doch auch ein Gegenentwurf zur ästhetisierten Konfektionsware ihrer Zeit.

Als „Funny Girl“ von William Wyler 1968 verfilmt wurde, war das im Kino zwar ungemein erfolgreich. Zugleich aber muss Barbra Streisand gespürt haben, dass die politische Revolte des anderen Amerikas dabei war, über sie und ihr Repertoire aus dem Great American Songbook hinwegzugehen. In der Zeit, als Pop zur Kunst wurde, stand Barbra Streisand denn auch etwas verloren auf den großen Gala-Bühnen. Das änderte sich, als sie 1971 mit „Stoney End“ eine Platte produzierte, die mit Liedern von Joni Mitchell, Carole King und anderen den Anschluss ins Popzeitalter fand.

Ein emphatischer Augenblick

Irgendwann hatte sie das Schielen auf den Zeitgeist nicht mehr nötig. Mit dem Film „Yentl“, der auf einer Geschichte von Isaac B. Singer basiert und die von einem Mädchen erzählt, das, als Junge verkleidet, Talmudschülerin werden will, etablierte sie sich als Regisseurin, Produzentin und Hauptdarstellerin.

Being Barbra Streisand war nun Kult – und auch eine Frage des Timings. Zu Konzerten nach Europa kam sie erstmals 2007, darunter ein hinreißender Auftritt in die Berliner Waldbühne. Wer dabei war, hat es in der Liste der emphatischen Momente seines Lebens vermutlich weit oben vermerkt. Am Sonntag wird Barbra Streisand 80 Jahre alt.