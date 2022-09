Vom Giftschrank und dem Reich der Phantasie: „Leseland DDR“ Was wurde in der DDR gelesen? Was wurde geliebt? Und was fehlte? Eine neue Ausstellung zeigt die Eigenheiten der ostdeutschen Bücherwelt bis zur Vereinigung ... dpa

ARCHIV - Stefan Wolle, aufgenommen in den Räumen des DDR-Museum in Berlin. ZB/Archivbild Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Berlin -Wer zu DDR-Zeiten abends die Leipziger Buchmesse verließ, hatte bisweilen mit plötzlicher Gewichtszunahme zu kämpfen - begehrte Ausstellungsexemplare westlicher Verlage wurden unter dem Pullover nach Hause geschmuggelt. Die Anekdote erzählt Kurator Stefan Wolle in seiner Ausstellung „Leseland DDR“, die von diesem Mittwoch an in Berlin zu sehen ist. Sie zeigt die Literaturbegeisterung, den eigenen ostdeutschen Blick auf die Welt, den Überfluss an Kreativität und die Schranken des sozialistischen Staats.