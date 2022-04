Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Die von manchen Leuten komischerweise immer noch für lustig gehaltenen Problemblödler Joyce Ilg und Faisal Kawusi – und zwar so richtig. Es begann damit, dass erstere auf Instagram einen komplett indiskutablen Witzversuch über K.o.-Tropfen postete, augenscheinlich vor allem, um ihrem derlei geschmacklosen Späßen auch nicht abgeneigten Buddy Luke Mockridge zu gefallen. Als sie dafür berechtigterweise saftige Kritik kassierte, schaltete sich Kawusi ein und antwortete auf den Kommentar einer YouTuberin, die Ilg geschrieben hatte, sie sei einmal fast an K.o.-Tropfen gestorben, er werde beim nächsten Mal die Dosis erhöhen. In seiner Instastory kündigte er außerdem an, Kritiker bald in einem eigenen Format systematisch fertigzumachen – „Vendetta“ nannte er das. Ich habe nach all dem eigentlich nur zwei Fragen: Spüren die beiden eigentlich noch ansatzweise irgendwas? Und welcher Fernsehsender, bei dem die Verantwortlichen halbwegs bei Trost sind, würde ihnen nun noch eine Bühne geben? Leider kenne ich zumindest die traurige Antwort auf die zweite Frage.

Xavier Naidoo, der bekannteste Verschwörungsklöppler des Landes, hat ein überraschendes Zurückruder-Video veröffentlicht: Er sei auf Irrwege geraten und wolle sich nun von seinen Äußerungen vor allem der letzten zwei Jahre distanzieren. Glauben Sie ihm?

Imago

Kein Stück. Ich bin ausgiebig genug in den Sümpfen von Telegram herumgetaucht, um das wirklich scheußliche Ausmaß seiner Einlassungen und Hetzpostings zu kennen; darum erscheint es mir höchst unglaubwürdig, dass er nun plötzlich gemerkt haben will: Hoppsala, da habe ich mich ein bisschen vertan. Seinen vermeintlich reumütigen Worten muss er erst überzeugende Taten folgen lassen, damit ich ihm wirklich glaube. Wie komplett unbelehr- und unbekehrbar diese Leute sind, demonstrierten seine erschütterten Fans dann ja auch prompt auf Telegram: Nach kurzer Schockstarre über den abtrünnigen Posterboy der Bewegung schüttelten sie sich und bastelten krudeste Erklärungen dafür, warum Naidoo doch noch einer der ihren sei. Einer der populärsten Erklärversuche: Im Video sprach gar nicht Naidoo selbst, sondern ein Doppelgänger – das sei zweifelsfrei an den Ohren zu erkennen. Ich fürchte, diesen Leuten können nicht einmal der Herrgott oder Alexander Klaws mehr helfen.

Imago

Sie hatten wirklich eine harte Promiwoche – denn Prinz Harry sorgte bei Ihnen mit seinem neuesten Interview wahrscheinlich auch nicht gerade für entzückte Quieklaute.

Völlig richtig. Ich war ziemlich auf der Zinne, als Prinz Peinsam sich im Gespräch mit dem amerikanischen Fernsehsender NBC ernsthaft als engster Vertrauter seiner Großmutter Queen Elizabeth II. gerierte – der Frau, der er mit seinem Oprah-Winfrey-Interview größten Kummer machte, während ihr Mann Prinz Philip im Sterben lag, und deren Erziehung er die Schuld dafür gab, dass ihm Prinz Charles in deren Fortführung kein guter Vater gewesen sei. Es gebe Themen, die die Königin nur mit ihm besprechen könnte, behauptete er nun also keck, und das ist besonders dreist, weil er natürlich weiß, dass ihm das Königshaus da gar nicht widersprechen kann, weil sich tatsächliche Royals zu solch privaten Themen in der Öffentlichkeit nicht äußern – auch auf die Anschuldigungen in besagtem Oprah-Interview antwortete der Palast nur mit dem herrlich distinguierten Kommentar „recollections may vary“, auf Deutsch etwa: Erinnerungen können unterschiedlich ausfallen.

Imago

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Ausnahmsweise weiß man das diese Woche mal ganz genau, sie ist nämlich immer noch mit der medialen Nachsorge der Geburt ihrer Tochter beschäftigt – weil sie eben immer noch diversen Gerüchten um dieses in der Menschheitsgeschichte singuläre Ereignis widersprechen muss. Aus einer aktuellen Gegendarstellung wissen wir nun also: Fischer hatte nicht nur keine Hausgeburt, ihr Baby kam auch nicht zwei Monate zu früh. Ich füge vorsichtshalber mal hinzu: Und ich habe auch nicht das heiße Wasser angereicht. (chs.)

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.