Was in der Museumskassiererin vorgegangen sein mag, die eine Million veruntreute

Eine Kassiererin der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel steht vor Gericht. Der Vorwurf: Sie soll Eintrittsgeld in Höhe von fast einer Million Schweizer Franken veruntreut haben. Mit dem Geld hat sie sich teure Kleidung gekauft, auch Autos, sie ist auf Reisen gegangen, die sie sich mit ihrem kleinen Gehalt niemals hätte leisten können. Und wahrscheinlich werden nicht alle, die von diesem Fall hören, einfach nur entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.



Man muss sich das vorstellen: Da sitzt jemand an der Kasse der Fondation Beyeler – ein von Renzo Piano entworfenes wunderschönes Gebäude, ein Kunstmuseum, umgeben von Obstwiesen. Der Eintritt für ein normales Ticket beträgt 25 Schweizer Franken, die Käufer sind wie viele typische Museumsbesucher: gebildet, gut gekleidet, oft auch gut situiert. Tag für Tag ziehen sie an der Kassiererin vorbei.

In der Kunst ist der Neid gelb, so wie in Otto Dix’ Gemälde „Die sieben Todsünden“, wo er missmutig auf dem Geiz hockt. Oder wie in Giottos Fresco „Invidia“ aus dem Jahr 1306, wo der Neid die Gestalt einer alten Frau annimmt, zu deren Füßen das Feuer der Eifersucht brennt und aus deren Mund eine Zunge in Form einer Schlange kommt, die kehrt macht und ihr Gift in den Augen der Frau verspritzt. Neid kann motivieren, aber Giotto betont das Selbstzerstörerische dieses Gefühls.

Der Neid hat was gegen soziale Unterschiede

Der Neid hat was gegen soziale Unterschiede. Das hat er mit der Gerechtigkeit gemein. Meist nimmt er allerdings die Form der Missgunst an. Neider wollen anderen etwas wegnehmen. Die Kassiererin wollte sich selbst wohl etwas hinzufügen, eben die Annehmlichkeiten oder Attribute des Erfolgs, die sie bei ihren Kunden sah. Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung, so sagte es Wilhelm Busch.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und wie mühsam sie das Geld zusammengebracht hat! Jede einzelne Eintrittskarte musste zunächst einbehalten werden, die Besucher wurden mit dem Kassenbon durch den Einlass geschickt, wonach sie das Billett noch einmal verkaufte. Eine Million aus lauter Einzelbeträgen à 25 Franken. Neid ist mächtig.



Und er hat keinen guten Ruf. Im Todsünden-Ranking belegt Neid den zweiten Platz. Schamteil der menschlichen Seele, nannte ihn Nietzsche. Keiner gibt gern zu, neidisch zu sein, jeder war es schon. Vielleicht interessiert der Fall der Kassiererin deshalb so sehr. Weil man sich in ihr einerseits erkennt und anderseits froh ist, dass der Schmerz über den eigenen Mangel nicht solche Formen annimmt.