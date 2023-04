Vor „Krönung“: Schwerer Schmuck am Humboldt Forum angebracht Das Humboldt Forum in Berlin bekommt in seiner umstrittenen Rekonstruktion der barocken Schlossfassade nun auch noch eine riesige Krone. Das zwei mal zwei Me... dpa

Berlin -Das Humboldt Forum in Berlin bekommt in seiner umstrittenen Rekonstruktion der barocken Schlossfassade nun auch noch eine riesige Krone. Das zwei mal zwei Meter große, vergoldete Kunststück soll auf einer rund vier Tonnen schweren Kartusche sitzen. Diese wurde am Dienstag über dem Eosander-Portal, dem Haupteingang des Kultur- und Ausstellungszentrums, mit Hilfe von Kran und Fassadenkletterern angebracht.