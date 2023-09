Salomé Balthus – wie sie wurde, was sie geworden ist.



Eine Studentin, die Geld brauchte.



Eine Studentin, die Geld brauchte, aber nicht von ihren Eltern unterstützt wird.



Eine Studentin, die Geld brauchte, aber nicht von ihren Eltern unterstützt wird, die jedoch auch keine staatliche Unterstützung beanspruchen kann, weil ihre Eltern zuviel Geld verdienen.

Was nun? Was tun?



Ein Sugardaddy muss her. Ein Mann mit genug Geld. Ein reicher Mann, der nebenbei noch ein bisschen Spaß haben will. Ein bisschen von der Liebe träumen will. Von einer Geliebten. Von einer heimlichen Geliebten. Natürlich geht es nicht gut aus.



Salomé Balthus sucht den Kontakt zu ihrer früheren Freundin. Isolde. Eine AWL. Die alte weiße Lesbe. Sie war doch Zeugin dieser Story mit dem Sugardaddy. Aber es war schon ein paar Jahre her. Und also nicht so einfach.

What’s the story

What’s the story, Kleine? Welchen ihrer Freier will die große Schriftstellerin für ihren Debütroman opfern?



Kunde – nicht Freier. Freier sagen wir nicht.



Entschuldige, dass ich mich nicht erst mal bei dir erkundigt habe, wie ihr eure Freier nennt.



Erinnerst du dich an Manfred, meinen Sugardaddy? Der Mann, den ich in diesem Internetportal gefunden habe, der mich ein paar Monate lang ausgehalten hat als seine Maitresse?

Maitresse schreibst du dann im Roman, wenn du Stil hast, hoffentlich nicht mit ä, Mä-tresse, wie man heute darf.



Nein, das kommt doch nicht von Matratze. Auch wenn es viel damit zu tun hat.



Leider – und weiter?



Du erinnerst dich, dass Manfred sich dann von mir getrennt hat, weil er in mich verliebt war und es nicht ausgehalten hat, dass ich nur sein Geld wollte. Er war der Anlass für mich, Hure zu werden, mich gewissermaßen ehrlich zu machen.



Also doch die Geschichte eines Freiers, eines Mannes, der auf Freiersfüßen wandelt.

Dass er mich freien, mich heiraten wollte, darum ging es nie.



Die heimliche Geliebte – ist das nicht als Thema ein bisschen abgegessen?



Ich bereite es appetitlich auf.



Naja, die Geliebte, die ist ja schon mal recht appetitlich.



Danke für das Kompliment.

Wart’s ab, bis du deinen Bestseller fertig hast, was ich dann dazu zu sagen habe.



Ich erwarte deine vernichtende Kritik.



Daraus wird nichts. Soviel Mühe mache ich mir mit dir nicht mehr.



Ich werde auch diesen Schlag in die Magengrube überleben.



Müssen.

Und das war alles, Isolde?



Viel Glück, Kleine!



Mehr nicht?



Den ganz großen Bucherfolg – du hast ihn dir verdient.



Für dieses ganz große Kompliment würde ich dir danken, wenn ich nicht wüsste, dass da dein ganz großer Zynismus drin steckt.



Was würdest du eigentlich machen, wenn du damit nie angefangen hättest, mit dem Du-weißt-schon? Mit diesem Manfred fing alles an.



Keine Ahnung, hätte-wäre-würde, aber es war sicher nicht das Schlechteste. Es hat mich unabhängig gemacht, auch von dir und deiner Meinung.

Es ist ja schön, dass das alles für dich kein Problem ist, aber ich, ich habe Probleme damit. Ich kann mich nicht so verbiegen wie du, dafür sind meine Knochen zu alt. Und auch, wenn ich es dir nicht erklären kann: Schon die Tatsache, dass du kein Problem hast mit dieser Prostitution für die Männer, für den Kulturbetrieb, für den Kapitalismus im Allgemeinen, das ist ein Problem, und sicher nicht dein einziges.



Genie ist Reichtum an Problemen! Ich werde auch ein Problem haben mit dem Aussehen des fertigen Buches; so ein Roman, der braucht ja einen Einband, und irgendwer sollte den künstlerisch gestalten. Es wäre mir natürlich eine Ehre, wenn du das machst. Wo du doch auch inhaltlich beteiligt bist.

Hör auf, du willst mich ja bloß korrumpieren.



Aber woher denn. Du bist doch die Unkorrumpierbarkeit in Person. Ich erwarte von dir, dass du es für mich tust. Und zwar aus Liebe.



Aus Liebe – und nur aus Liebe. Denk nicht, dass ich deinem Buch in meinem Einband wirklich den großen Erfolg wünsche. Ich helfe dir, ein letztes Mal. Sieh es als verspätetes Abschiedsgeschenk. Verkauf halt unsere Geschichte im Sparpaket mit deiner Manfred-Geschichte, dann sind wir quitt und gehen wieder getrennte Wege. Ich werde dich immer lieben, aber genau deshalb möchte ich dich aus meinem Leben raushalten. Dass ich dich liebe, das war immer ein Problem, für dich wie für mich.

„Begabung usw.“ erscheint am 18. September im Verlag Freunde & Friends, 318 Seiten, 23 Euro. Freunde & Friends

Meeting Manfred

Schreib mal nicht so viel auf der Metaebene, sagt Isolde, sondern die Story an sich – also die Binnenhandlung, die Sache mit Manfred.



Ha, sie muss das gerade sagen, ihretwegen kam es doch zu dieser Verzögerung. Jetzt will also auch sie die Sexstory. Details, schmutzige Details. Das wolle man wissen, das sei ich dem Leser schuldig. Isolde ist neugierig. Ich hatte ihr damals schon nicht alles erzählt, nur sehr sparsame Infos über meine Beziehung zu Manfred, mehr bekam sie von mir nicht zu hören. Sicher, weil ich Angst hatte. Um mich zu schützen vor ihrem ätzenden Spott. Was sollte sie schon davon halten, wenn der heilige Kindfrauenleib ihrer Geliebten von einem Mann-Fred beschmutzt wird? Jetzt will sie wissen, was ich ihr so vorenthalten habe. Die Technik der Aussparung, der Andeutung, die mag in der modernen Malerei akzeptiert sein – was Literatur angeht, da gibt es Ansprüche an Klarheit, an Erkennbarkeit des Inhalts. Vorführen: mich selbst Manfred vorführen, und Isolde Manfred. Eine Show für beide, und ich im Mittelpunkt, so hatte ich mir das gedacht. Skurril: ich verabredete mich an einem Freitagnachmittag in einem Café mit einem absolut Fremden. Noch nicht mal seine Telefonnummer wusste ich. Ich hatte nicht nach seiner Nummer gefragt, damit ich meine nicht rausrücken muss. Ich wollte, dass wir erst die Nummern austauschen, wenn wir uns getroffen haben. Er war damit einverstanden, ein eindeutiger Pluspunkt für Manfred. Also will er keinen gratis Sex-Chat auf WhatsApp, wie andere Nervlinge. Wir hatten uns nicht auf eines dieser Blind-Date-Kennzeichen verabredet, eine Blume im Knopfloch oder so etwas. Er würde mich erkennen. Er kannte ja meine Fotos.

Ich wollte mit Isolde eine halbe Stunde vorher dort sein, um sicherzugehen, dass wir jeweils einen freien Tisch bekamen. Sie hinter mir, in meinem Rücken, sodass meine Augen nicht dauernd zu ihr wanderten und mich verrieten, Isolde uns hingegen im Blick hatte, ohne den Hals verrenken zu müssen. Manfred und mich. Vor allem ihn. Seine Mimik. Wie er auf mich reagierte. Doch wir waren mal wieder spät dran, und natürlich war es meine Schuld, wie immer. Ich hatte mich mehrmals umgezogen. Nachdem ich erst etwas Kurzes und Verführerisches und mein damals einziges Paar Stöckelschuhe hatte tragen wollen, wählte ich einen sehr weiten schwarzen Pullover. Ich hielt es für unklug, mich halbnackt vor ihm zu spreizen, damit er sich gratis an dem Anblick weiden und sich später einen runterholen konnte – dafür hatten wir immer noch Zeit, vorausgesetzt, wir einigten uns. Aber falls er mir auf Anhieb zuwider war, brauchte ich vielleicht einen Kleiderpanzer. Ich hatte mich auch wieder abgeschminkt, nachdem ich erst ordentlich was aufgelegt hatte, es kam mir lächerlich vor. Er sollte mich im Werkszustand sehen, anmalen konnte ich mich für ihn immer noch. Doch dann sah ich mich im Spiegel an und verwarf auch diesen Plan, zog ein Baby-Doll-Kleidchen mit kleinem weißen Kragen an und malte mir Puppenwimpern und lackrote Lippen. Isolde wartete unten schon seit etlichen Minuten, sie weigerte sich, hochzukommen, ich sollte mich beeilen. Sie wollte mich stressen, mich bestrafen. Isolde, meine Geliebte, wusste nicht, dass sie der eigentliche Grund war. Allein für das Geld, des Geldes wegen, wäre die Überwindung doch zu groß gewesen, und die Umstände zu umständlich. Dieses ganze Männerding machte mir doch nur Spaß, weil ich Isolde davon erzählen und sie damit eifersüchtig machen konnte. Eifersüchtig, oder wütend. Jedenfalls, um ihre Aufmerksamkeit auf meinen Körper und mich als sexuelles Wesen zu lenken, weg von ihrer dämlichen Wolle, um sie hinter dem Webstuhl hervorzulocken. Statt nur Männer im Allgemeinen zu verfluchen, wollte ich ihre Wut mal auf einen einzigen lenken und ihren Beschützerinstinkt auf mich. Ich brauchte sie. Ohne sie wäre es mir unmöglich gewesen, ich bin kein echtes Sugarbabe, das den Traumprinzen mit Schloss sucht, ich bin ein Pseudosugarbabe, ich tue doch nur so, spiele doch nur, ein Agent Provocateur, und das Ziel meiner Verführungskünste ist doch nicht dieser simple Mann, das wäre ja leicht, nein, Isolde ist es! Ich will sie doch nicht enttäuschen. Was hat sie von mir, wenn nicht meine Jugend und Schönheit, mit der ich sie unterhalte? Soll sie doch am Ende recht behalten, die Klügere bleiben, das ist gut für ihr Ego, und das ist wiederum gut für unseren Sex. So oder so ähnlich, das war meine Motivation, als ich auf ihrem Gepäckträger saß – eigentlich wollte ich laufen, es war nicht weit, und Isolde sollte ihr Fahrrad schieben. Aber jetzt hatten wir es eilig, und Isolde, das drahtige Riesenweib, trat auf dem Drahtesel in die Pedale, und ich klammerte mich selig an ihr fest.

Von weitem sah ich schon, dass da zwei, aber nur noch genau zwei Tische frei waren. Es war ein Freitagnachmittag im schönsten Maien, da konnte man sich kaum retten vor Latte-Macchiato-Mamas, die ihre Kinder irgendwo bequem outgesourct hatten. Isolde verstand den Ernst der Situation nicht, sie schloss in aller Ruhe ihr Rad an einem Baum an, jetzt, nachdem sie so ewig auf mich gewartet hatte, so bestrafte sie mich, das Aas. Ich vertrieb erfolgreich eine schwäbelnde Birkenstock-Frustkuh, nachdem ich vorsorglich meine Tasche an dem einen Tisch abgestellt hatte, damit es aussehen sollte, als wäre auch dieser besetzt. Sie entfernte sich, und als sie sah, wie ich Isolde platzierte, warf sie mir einen bösen Blick zu. Dann setzte ich mich zu meiner Handtasche und drehte Isolde den Rücken zu. Dabei hätte ich so gerne noch kurz mit ihr geredet, gerade jetzt. Ich hoffte, dass sie meinen Nacken, der ihr so gefiel, gerade jetzt besonders begehrte.

Aber Manfred konnte jeden Moment kommen. Oder war er gar schon da? Ich schaute auf mein Handy nach der Uhrzeit. Ich hatte ein paar Nachrichten, auch aus dem Sugardaddy-Forum. Ich scrollte fahrig ein bisschen durch Facebook, Twitter, Tumblr und Instagram, da legte sich eine große Hand um meine Schulter. Ich sah langsam hoch, schob die Sonnenbrille auf meiner Nase tiefer. Ein Glück, er roch gut, vielleicht ein bisschen stark, nach Vetiver, die Sauce von Bulgari – so, ein Markenname ist genannt, Popliteratur wäre hiermit auch abgehakt! Jetzt fehlt noch ein passender Musiktitel à la Relotius – voilà, die schlechten Lautsprecher des Cafés plärrten Jimi Hendrix, „Voodoo Chile“.

Isoldes Fazit

Das Fazit, um es gleich vorwegzunehmen, mein Fazit war: der Mann ist harmlos, vollkommen ungefährlich. Es war nach fünf Minuten klar, und es hat sich ja auch als zutreffend erwiesen. Ich hab es dir dann ja auch so gesagt. Auch, dass ich dich nicht verstehe, wie du überhaupt daran denken kannst, mit so einem Mann ins Bett zu gehen. Aber deinem Einwand, ich würde es auch bei keinem anderen Mann verstehen, war natürlich nicht zu widersprechen, und auf einen Hickhack mit dir wollte ich mich nicht einlassen. Das wäre mir zu blöd gewesen. Es war schon blöd genug von mir, dass ich überhaupt deiner Bitte nachgegeben hatte, mir diesen Mann mal anzusehen. Das hättest du nämlich sehr gut auch ohne mich herausfinden können, was für ein harmloser, ungefährlicher Trottel das ist. Wenn du für so etwas kein Gespür hättest, du wärst wahrscheinlich längst tot, und ich hätte es in der Bild lesen können: „Escorthure erdrosselt in einem Berliner Hotel aufgefunden.“ Was ich dir nicht gesagt habe, das ist, dass ich mich richtig über dich geärgert habe, beziehungsweise über mich selber, darüber, dass ich darauf reingefallen bin, auf deine doch eigentlich recht plumpe Idee, mich da reinziehen zu wollen, als deine gute Freundin. Damit ich da dann nicht schon mit dir Schluss mache, dich vor die Entscheidung stelle: entweder er oder ich, ich mache deinen Dreck nicht mit. Aber du hast mir das ganze Unternehmen schmackhaft machen wollen, euch heimlich beim Kaffee zu beobachten, und ich war so blöd, es mir schmackhaft machen zu lassen. Es war nur nichts, wie sich’s herausstellte, noch nicht mal eine auch nur irgendwie spannende Aktion. Es war auch viel leichter, als ich es mir in meiner Einfalt vorgestellt hatte. Ich dachte, ich komme da dann mit dem Fahrrad angefahren, beobachte euch erst aus der Distanz, ohne dass mich dein Galan bemerkt, und dann suche ich mir den geeigneten Platz bei den Five Elephants aus, von dem aus ich ihn näher in Augenschein nehmen kann. Wie ein Privatdetektiv, so in der Art. Aber nein, wir sind beide gemeinsam dahin gefahren, wir beide zusammen, ganz gestresst, nach dem üblichen Ärger: Wie immer zu spät, was trödelst du nur immer, und erotische Spannung kam auch später nicht auf, bei der Suche nach einer Möglichkeit, das Rad anzuschließen, du drei Meter vor mir, und noch nicht mal dein Arsch hat mich da in Erregung versetzen können. Es waren dann auch zwei Tische auf dem Trottoir vor dem Café frei, und da saß ich dann wie eine Trotteline und harrte der Dinge, die da kommen mögen. Und was kam, das war eine Allerweltstype, ein männliches Nichts mit ein bisschen Geld, und nach Geld sah er nicht aus, und wahrscheinlich haben wir das die ganze Zeit dann überschätzt, wieviel Geld er hat. Ich habe meine Tasse Kaffee getrunken, den Kuchen in mich reingefuttert, und wenigstens das: Kaffee und Kuchen sind bei Five Elephants nicht schlecht. Und dann bin ich abgehauen, genervt und mit dem Gedanken: Die Arbeit eines Privatdetektivs, die habe ich mir aber aufregender vorgestellt. Und der nächste Gedanke war: Ich hätte da eigentlich im Auftrag von seiner Frau sitzen sollen, von seiner Frau, die was ahnt, die es im Gespür hat, ihr Mann betrügt sie, die es vielleicht mehr als nur ahnt, die ab und an mal sein Handy kontrolliert, und ich spioniere ihm dann hinterher, ich schieße das Beweisfoto, wie er sich mit einer Jüngeren trifft. Mitzuhelfen, dass eine Ehe kaputt geht, sich eine verheiratete und betrogene Ehefrau dazu entschließt, die Scheidung einzureichen, das wäre doch was gewesen. Für so etwas bin ich zu haben.

Klingt plausibel

Was hältst du denn nun von dieser These, dass, ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf, die überwiegende Anzahl jedenfalls aller späteren Prostituierten in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurde.



Alice Schwarzer – jeder weitere Kommentar überflüssig.



Auch Alice Schwarzer vertritt diese These, aber nicht nur sie.



Wenn Alice Schwarzer sie vertritt, dann lehne ich das ab.

Mit welcher Begründung?



Woher will sie das wissen? Sie ist nicht mehr als eine Redakteurin.



Ansonsten jedoch klingt die These plausibel.



Du glaubst, dass es so ist?



Woher soll ich das wissen, ich bin bloß eine alte Webkünstlerin. Ich habe doch nur gesagt: Es klingt plausibel – das reicht heutzutage aus. Es bietet eine Erklärung für etwas, von dem nicht mit ausreichender Sicherheit behauptet werden kann, dem wäre so. Gibt es aber eine plausibel klingende Erklärung, dann wird es schon so sein. So läuft das doch heute.



Ja, so läuft das heute, so einfach machen sich’s die Leute.

Wahrscheinlich war es immer schon so – denke an die Inquisition, an die Hexenverfolgung.



Aber du weißt doch, dass ich in meiner Kindheit nicht sexuell missbraucht worden bin, und von meinem Papa schon gar nicht.



Das sagst du so.



Du glaubst es mir nicht?



Ich habe keinen Grund, es dir nicht zu glauben.



Gut, dann können wir weiterreden.



Von mir ließe sich das doch auch so behaupten, dass ich als Mädchen missbraucht worden bin – bin ich etwa deswegen Hure geworden?

Das muss ja nicht zwangsläufig passieren. Nicht alle Mädchen, die sexuell missbraucht wurden, werden Prostituierte, aber alle, nahezu alle Huren sind sexuell als Mädchen missbraucht worden – damit liegt die Beweislast bei mir, ich müsste nachweisen, nicht missbraucht worden zu sein.



Ein Ding der Unmöglichkeit.



Deshalb ja auch so perfide.



Dein Trauma ist doch ein ganz anderes, es ist das Trauma eines Mädchens, das nicht missbraucht worden ist. Und deshalb wirst du zur Hure, gibst dich mit diesen alten Knackern ab, die alle dein Vater sein könnten, vom Alter her.

Ist das jetzt eine Theorie, die wissenschaftlich von irgendjemandem vertreten wird?



Nein, das ist nur populärwissenschaftlich.



Populärwissenschaftlich, das heißt, dass erst etwas wissenschaftlich vertreten wird, und dann wird es für das Publikum so aufbereitet, dass es auch der wissenschaftlich nicht Gebildete verstehen kann.



Das war früher so. Heute ist das anders. Heute denkt sich jemand irgendetwas aus, dann bereitet er es so auf, als ob es wissenschaftlich wäre.



Und wer hat sich das jetzt ausgedacht, das mit dem Trauma des ausgebliebenen Missbrauchs?

Ach, das ist auf meinem eigenen Mist gewachsen.



Das ist einfach Mist, Isolde.



Ich finde, es klingt plausibel.



Und das reicht heute aus, glaubst du?



Auch das klingt doch plausibel.



Und was soll ich jetzt damit anfangen?



In der nächsten Diskussion zum Thema behauptest du, bei dir wäre es so, das sei dein Trauma, nicht der Missbrauch, sondern der ausgebliebene Missbrauch.

Kontern, Verwirrung stiften – ist das die Taktik, die du vorschlägst?



Mit der simplen Wahrheit kommst du nicht weiter. Die hat keinen Sex-Appeal.



Ich überleg’s mir.



Bloß nicht. Das muss wie aus der Pistole geschossen kommen.



Nur nicht nachdenken.



Du brauchst Munition, mehr nicht.



Die brauche ich allerdings.



Dann greif zu. Ich überlasse dir meine These zum freien Gebrauch.



Danke, Isolde.



Blöde Kuh!