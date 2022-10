„Warten auf'n Bus“: Komödie um Ost-Erfahrungen gestartet Wie ticken Ostdeutsche? Mit dieser Frage hat sich Autor Oliver Bukowski befasst, und ein erfolgreiche TV-Serie in Brandenburg verfasst - „Warten auf'n Bus“. ... dpa

Neubrandenburg -Die beliebte rbb-TV-Comedy-Serie „Warten auf'n Bus“ ist als Theaterfassung jetzt auch im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern zu erleben. Die Komödie um ostdeutsche Erfahrungen und Identitäten wird im Schauspielhaus Neubrandenburg aufgeführt, wo die Premiere am Freitagabend vom Publikum begeistert gefeiert wurde. In der Inszenierung geht es um zwei arbeitslose Männer - Ralle und Hannes - , die sich an einer einsamen Bus-Endhaltestelle begegnen und sich über die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland seit 1989 austauschen.