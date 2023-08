Warum der Besuch eines kuscheligen Robbenbabys nichts Gutes bedeutet

Wir sind acht Stunden lang zum Strand gefahren, um die Familie meines neuen Stiefvaters zum ersten Mal zu treffen. Für einen Elfjährigen fühlt sich das wie Folter an. Meine Schwester und ich stritten uns die ganze Fahrt über, bis unsere Eltern auf dem Rücksitz des Volkswagens eine Koffersperre aufbauten, um uns zu trennen.

Eine Familie war genug, und ich war mir nicht sicher, warum wir noch mehr brauchten. Es war Hochwasser, als wir in einem verschlafenen Strandstädtchen in Cape Cod, Massachusetts, ankamen, und das Wasser bot die einzige Fluchtmöglichkeit vor der unerbittlichen Julisonne. Was macht man, wenn man neue Familienmitglieder zum ersten Mal trifft? Natürlich mit dem Kajak rausfahren.

Einer meiner neuen Cousins, Zander, lud mich zu einer Fahrt in seinem gelben Einsitzer ein. Er war einige Jahre älter als ich, geschickter und selbstbewusster. Er übernahm das Steuer, und ich saß unbeholfen auf dem Rücken, die Beine baumelten im Wasser. Er paddelte hinaus, bis wir so weit vom Ufer entfernt waren, dass unsere Eltern am Strand so groß waren wie mein kleiner Zeh. Da sahen wir den Kopf.

„Schau“, sagte Zander. Es war ein kleiner, glänzender Kopf, der auf uns zukam. Plötzlich wurde sein Körper unter dem tiefblauen Wasser sichtbar. Dann verschwand er in der Brandung, und wir saßen schweigend da, bis etwas aus dem Wasser auftauchte und direkt in unserem Kajak landete. Ein Robbenbaby saß jetzt auf Zanders Schoß.

Seine Haut fühlte sich wunderbar an: seidig, glatt, kuschelig, bezaubernd. Aber es war außer Atem und hechelte um sein Leben. „Es muss so müde gewesen sein, dass es einfach eine Pause brauchte“, sagte Zander. „Das ist so cool! Was fressen Robben?“, fragte ich mich. „Fische natürlich.“ Wir streichelten das Tier voller Ehrfurcht. Wir schauten zu unseren Eltern am Strand und winkten ihnen zu.

Unsere Eltern hatten uns warnen wollen

Wir strahlten vor Freude. Sie schienen noch aufgeregter als wir zu sein. Sie schrien etwas, das wir nicht ganz verstehen konnten. Es sah fast so aus, als würden sie tanzen? Oder schubsten sie sich gegenseitig? Zander versuchte, zum Ufer zu paddeln, wo wir hofften, unseren neuen Freund vorführen zu können. Aber sobald wir uns bewegten, rutschte unsere Robbe von seinem Schoß und verschwand im Wasser. Das war das Coolste, was uns je passiert ist, waren wir uns einig.

Als wir wieder am Ufer ankamen, erfuhren wir, dass unsere Eltern nicht gewinkt hatten. Sie hatten uns gewarnt. Lasst die Robbe schwimmen, versuchten sie zu sagen. Sie sagten, dass Robben nur auf Kajaks springen, wenn sie von einem Weißen Hai gejagt werden.

Max Marin ist Journalist bei der amerikanischen Tageszeitung Philadelphia Inquirer. Er ist im Rahmen des Austauschprogramms IJP für sechs Wochen bei der Berliner Zeitung.