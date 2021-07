Berlin - Was um Himmels willen – oder auch zum Teufel – hat jetzt Caroline damit zu tun? In der Nacht zum Donnerstag hielten die Fans der englischen Fußballmannschaft inbrünstig ihr Ständchen für „Caro“, meinten aber Sterling, Kane und Co. Hatte Caroline ihnen beigestanden und sogar einen völlig ungerechtfertigten Elfmeter zum Sieg über die traurigen Dänenprinzen beschert?

Das Lied „Sweet Caroline“ stammt von Neil Diamond aus dem Jahr 1969. Der Autor selbst hat sich stets mehrere Möglichkeiten offengelassen, wen er mit Caroline gemeint haben könnte. In einem Interview hat er einmal verraten, beim Schreiben des Liedes an die neunjährige Caroline Kennedy gedacht zu haben, der Tochter des ermordeten amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy und seiner Frau Jacqueline. Ein Foto des traurig aussehenden Mädchens habe ihn zu dem Song inspiriert. Kurz zuvor war auch dessen Onkel Bobby ermordet worden.