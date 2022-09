Warum kranke Frauen oft das Nachsehen hatten - und haben Von der „wandernden Gebärmutter“ und anderen Mythen, die Frauen über Jahrhunderte das Leben schwer machten und bis heute fortwirken: Darüber erzählt Kulturhi... Sibylle Peine dpa

Berlin -Frauen werden bis heute in der Medizin benachteiligt, kritisiert die britische Kulturhistorikerin Elinor Cleghorn in ihrem Buch „Die kranke Frau“. Ihre Krankheiten würden häufig zu spät oder gar nicht erkannt, ihre Leidensgeschichten und Selbstauskünfte nicht ernst genommen. Auch die Forschung lasse Frauen oft links liegen. „Mythen über den weiblichen Körper und seine Krankheiten halten sich weiterhin mit großer Hartnäckigkeit“, so Cleghorn. In „Die kranke Frau“ prangert sie eine systematische Benachteiligung von Frauen in der Medizingeschichte bis in die Gegenwart hinein an.