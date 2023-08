Warum Rammstein unschuldig sind

Dies ist der neueste Teil der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.



Die Anschuldigungen gegen Till Lindemann und mittlerweile auch Flake Lorenz wiegen schwer (275 Kilogramm): nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen, Gewaltanwendung, Einflößen von K.o.-Tropfen. Liest man von „suck box“, Rekrutierung von jungen Frauen und Partys mit illegalen Drogen und Sex mit Minderjährigen, könnte man meinen, es hier mit verantwortungslosen Arschlöchern zu tun zu haben. Aber so einfach ist es nicht! Hier die zwölf besten Argumente, warum Lindemann und alle anderen Bandmitglieder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unschuldig sind:

1. „Wer auf ein Rammstein-Konzert geht, ist selbst schuld.“ (Uwe Wurst aus Dinslaken, der Rammstein schon immer scheiße fand)



2. „Das ist meine absolute Lieblingsband. Die würden nie was machen, was ich scheiße finde.“ (Mandy Wurst aus Dinslaken, Tochter von Uwe Wurst)

3. „Ich habe nicht erwartet, dass die auf Rammstein-Aftershow-Orgien einen Stuhlkreis bilden und sich an den Händen fassen, um über tiefe Gefühle zu reden.“ (Dieter Nuhr aus Witzleben, der gleichzeitig laut eigener Aussage im Gegensatz zum Rest des Landes nicht weiß, was hinter den Bühnen der Band geschehen ist)



4. „Wenn Mädchen so kürze Röcke tragen, setzt bei Männern was aus. Der Trieb ist eine Naturgewalt. Ist doch klar, wer dann schuld ist!“ (Erna Stock aus Görlitz, die sich selbst früher auch nicht beschwert hat)

Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „ laxbrunch “ und schreibt Artikel und Bücher. Sein neuester Roman heißt „Späte Kinder“ und ist im Rowohlt-Verlag erschienen. Für die Berliner Zeitung schreibt er die humoristische Kolumne „Finde den Fehler“.

5. „Auch wir Volksmusiker haben es ordentlich krachen lassen.“ (Heino aus Bad Münstereifel in seinem Geburtstagsbriefchen an Mick Jagger über die Siebziger, als „man Rock ’n’ Roll noch wild lebte“)



6. „Till ist einer, der Frauen beschützt.“ (Sophia Thomalla, männerbeschützende Ex-Freundin von Till Lindemann)

7. „Till ist sehr höflich und einfühlsam.“ (Alena Makeeva, auch bekannt als „Lindemanns Katze“, die gleichzeitig gefeuert und nicht gefeuert wurde, und die bereits Stars wie Marilyn Manson und Johnny Depp in Sachen Freizeitgestaltung beraten haben will)



8. „Wenn diese Klägerinnen ihre echten Namen nennen, dann wollen sie nur Aufmerksamkeit. Wenn sie ihn der Öffentlichkeit verschweigen, sind sie nicht glaubwürdig. So einfach ist das.“ (Dieter Bär, Jessner-Eck, der dort auch nach zehn Herrengedecken noch als argumentationssicher gilt)

9. „In seinem irdischen Dasein ist er [Lindemann] ‚ein Mann für eine Nacht‘. Da ist er nicht der Einzige, das sollte jede kluge Frau wissen. Übrigens gibt es auch die weibliche Variante dieser Spezies.“ (Vera Lengsfeld aus Berlin, die auf einem „nicht nur hochprofessionellen, sondern sehr komplexen“ Rammsteinkonzert war und nicht betatscht worden ist)

10. „Wie der sich mit 60 Jahren ausarbeitet, wie der über die Bühne rennt. Dann soll der plötzlich da runtergehen und noch plötzlich jemanden beglücken?“ (Thomas M. Stein aus „Hart aber fair“, der weiß, dass es auch bei Heino und Roberto Blanco eine „row zero“ gab)



11. 1. „Wäre ich nicht naiv, würde ich mich viel weniger freuen.“ (Christian „Flake“ Lorenz, trockener Alkoholiker, der von sich 2016 im Interview auch sagte „Betrunken waren mir die Konsequenzen, die Sex hat, egal.“)

12. 1. „Wenn sich so ein alter Sack an meine minderjährige Tochter anmacht, schneide ich ihm die Eier ab!“ (Noch mal Dieter Bär, Jessner-Eck)



13. „Es gilt die Unschuldsvermutung.“ (Quelle: Internet)



