Warum rollt ein Klavier durch die Neue Nationalgalerie?

Berlin (dpa) -Die Neue Nationalgalerie in Berlin zeigt in den kommenden Wochen eine Performance mit einem umgebauten Klavier. Ein Musiker steigt durch ein ausgeschnittenes Loch in den Flügel und bewegt sich dann mit dem Instrument durch den Raum. Dabei spielt er einen abgewandelten Ausschnitt aus Beethovens neunter Sinfonie („Ode an die Freude“). Die Performance stammt vom Duo Allora und Calzadilla aus Puerto Rico.