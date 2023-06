Bildungsgipfel gefordert: Deutschland im Tal der Schande

Kaum ist der 2. Nationale Lese-Summit in Berlin vorüber, wird nach einem Nationalen Bildungsgipfel gerufen. Summit heißt auf Deutsch Gipfel – soll denn den Alpen Konkurrenz gemacht werden? Solange die Wortwahl hilft: ja. Offenbar versuchen verantwortlich denkende Menschen, Deutschland aus einem Tal der Schande zu ziehen.

War der eine Gipfel von der Stiftung Lesen und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert und wollte Lösungen gegen die schlechte Lesekompetenz der Kinder hierzulande finden, schließt sich die Branchenorganisation der Verlage und des Buchhandels in der anderen Sache der Initiative #NeustartBildungJetzt an. Mit ihrem im März veröffentlichten Aufruf werben 90 Organisationen anlässlich der letzten Sitzung der Kultusministerkonferenz vor der Sommerpause am 22. und 23. Juni erneut für etwas, das der Bundeskanzler „Wumms“ nennen würde. Oder um mit einem früheren Bundespräsidenten zu sprechen: einen Ruck.

Die Initiative fasst die Lage so zusammen: 384.000 Kitaplätze fehlen in Deutschland, 51.000 Lehrkräfte-Stellen sind unbesetzt, bis zu 30 Prozent der Viertklässler verfehlen die Standards in Lesen, Zuhören und Rechnen, 47.500 Jugendliche verlassen die Schule ohne Abschluss, 630.000 junge Menschen befinden sich nicht in Ausbildung, Weiterbildung oder Beruf. Woran liegt es, dass diese Fakten den Heizungsstreitern und Militärstrategen nicht die Tränen in die Augen treiben? Weil es nur um Kinder und Jugendliche geht?

Die einfache Logik besteht darin, dass aus Kindern Erwachsene werden und die jetzige Situation, wenn sich nichts ändert, gravierende Folgen für die Zukunft haben wird. Dann steht die übernächste oder überübernächste Bundesregierung vor der Aufgabe, eine Steigerung für das Wort Fachkräftemangel zu finden. Was Hänschen nicht lernt, sagte man früher, lernt Hans nimmermehr. Was Deutschland jetzt verpasst, lässt sich in zwanzig Jahren nicht mehr richten. Als Beleg dafür lässt sich die Pisa-Studie aus dem Jahr 2000 anführen. Danach wurde geklagt, aber zu wenig verändert. Deshalb sind die Ergebnisse inzwischen noch schlechter.

So ermüdend die Reihung von Appellen auf die im täglichen Kleinkram des Löcherstopfens gefangenen Bildungspolitiker wirken mag, und so bedeutend auch andere Themen auf der Tagung der Kultusministerkonferenz sind, ein Sondervermögen Bildung mit konkreter Ausgabenplanung sollte da noch Platz finden.