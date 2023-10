Ein Nachteil offener Beziehungen, der selten auf den Tisch kommt

Neulich habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass eine offene Beziehung alternativlos für mich sei. Nun ging es bei den Begegnungen außerhalb meiner Partnerschaft mit Antonia auch immer nur um das Körperliche, und mir wäre gar nicht in den Sinn gekommen, dass das auch mal anders sein könnte – aber dann kam Katharina. Sie zog in unser Gemeinschaftsdorf, mit Mann und zwei Kindern.

Wir hatten gerade angefangen, im Dorf Karaoke-Partys zu veranstalten, ich war Feuer und Flamme, und sie auch. Wir gehörten beide zur Minderheiten-Fraktion derer, die das Singen ernst nehmen – die anderen feierten, möglichst laut und schräg. Nach ein paar innigen Duetts verabredeten wir uns zum Spazieren, dabei kam raus – sie war gar nicht mehr zusammen mit ihrem Mann. Das war eine reine Elternschaft. Und einem sinnlichen Treffen war sie nicht abgeneigt.

Wie jetzt? Ja ja, stimmt schon, macht, was ihr wollt, sagte der (Ex- )Mann zu mir. Daraufhin lag in der Luft, dass ich mich mal mit Katharina treffen würde und wer weiß, was dann passieren würde. All das, während ich Familie und Beziehung mit Antonia lebte inklusive liebevoller verbindender Momente, viel Austausch im Alltag – und der einen oder anderen sexuellen Durststrecke.

Natürlich erzählte ich ihr von Katharina, ich beschrieb es so, dass ich einen „Crush“ auf sie habe. Tatsächlich, etwas war anders als bei den Erfahrungen der Jahre zuvor. Katharina war witzig, ihr Humor so knochentrocken, und auch sie – konnte das wahr sein? – mochte Peter Gabriel. Katharina ließ mich noch wissen, dass sie übrigens in Klaus verliebt sei. Er lebt im selben Dorf. Okay. Was heißt das für uns? Nichts, sagte sie, ich sollte es nur wissen. Gut, dachte ich, nach vielen unbefriedigten Nicht-Beziehungsjahren als hauptberufliche Mutter will sie es jetzt halt wissen.

Drei Wochen, in denen ich in zwei Frauen verliebt war

Ich bot an, das, was zwischen ihr und mir vielleicht sein oder werden könnte, zurückzustellen, damit sie erst mal dieser „Liebe“ zu Klaus nachgehen könne. „Nein!“, erklärte sie empört. Sie wolle nichts zurückstellen! Also verabredeten wir uns zum Filmgucken. Es war ein Tag vor Weihnachten. Der Film war toll. Obwohl natürlich noch toller war, dass wir dann kuschelten, uns auszogen und völlig in Leidenschaft vergingen. Echt. Das war besonders. Während sie sich das T-Shirt über den Kopf zog, sagte sie so was wie „da gehen die guten Vorsätze dahin“, das ging mir zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Ich war einfach nur entzückt, und ich war sicher, wir taten nichts, was wir nicht tun sollten.

Es folgten drei Wochen, in denen ich in zwei Frauen verliebt war und mit beiden in intensivem Kontakt stand. Katharina hatte kein Problem damit, mich in der Öffentlichkeit zu küssen, wir sahen uns jeden Tag zumindest kurz und hatten alle paar Tage Sex. So ganz kalt ließ das Antonia nicht, dass ich mich in diese Geschichte deutlich begeisterter hineinstürzte als in frühere Bekanntschaften. Aber Gefühle sollten ja frei sein dürfen, und sie gönnte mir, dass ich gerade sehr glücklich war.

Katharina erzählte bei einem unserer Treffen von Klaus, mit dem sie sich auch schon getroffen hätte, doch als ich nicht superinteressiert daran war, war er kein Thema mehr. Und dann kam es ganz schräg. Sie fuhr weg, zum Skiurlaub – mit Klaus. Ich erfuhr es von ihrem Mann. Er blieb mit den Kindern im Dorf. Ich war völlig vor den Kopf gestoßen. Wieso hatte sie mir nichts davon gesagt? Ich war völlig durcheinander und litt fürchterlich.

Als sie zurückkam, hatte sie beschlossen, sich ganz auf Klaus zu konzentrieren, das sei was ganz Besonderes. Und hatte ich nicht erklärt, dass das, was wir miteinander hätten, ganz frei sei? Hatte ich das? Und warum sie mir nichts erzählt hatte?- „Du wolltest doch nicht über Klaus reden.“ - Ich brachte das nicht zusammen. Unser Sex – der war doch sagenhaft. Ich war stinksauer, gleichzeitig vermisste ich die Zeit mir ihr und hoffte, sie irgendwann wieder im Arm halten zu dürfen. Ich hatte mich verliebt, und jetzt fühlte ich mich verlassen. Und das ging ewig so.

Nachhaltig beschädigtes Selbstvertrauen

Abwechselnd versuchte ich mich mit ihr auszusprechen und sie zu meiden, es war schrecklich und beschädigte mein Selbstvertrauen nachhaltig. Und Antonia hatte jetzt einen Liebsten (mich), der oft noch anhänglicher und dazu unglücklich war – der jetzt Trost brauchte, nachdem er sich in eine andere Frau verliebt hatte. Jämmerlich, oder? Das ist ein Nachteil offener Beziehung, der selten auf den Tisch kommt.

Dann: Fast ein Jahr nach unserer Kurzbeziehung und nach viel Frust mal wieder der Versuch einer Aussprache, bei mir. Wir redeten, und dann lagen wir uns in den Armen, Katharina und ich. Mehr nicht. Sie war inzwischen fest mit Klaus zusammen, ich konnte einräumen, dass ich sie mit meinem Ärger verletzt hatte. Wir mochten uns noch. Ich spürte allerdings, dass es da eine physische Dimension unserer Beziehung gab, die notwendiger Teil davon war, die aber nicht gelebt werden konnte. Wir hatten beide Lust aufeinander. Doch sie erklärte, dass sowohl sie als auch Klaus nicht gut damit klarkämen, wenn der andere Sex mit anderen Partnern hätte. Monogamie, du alte Spielverderberin. Und jetzt? Ich seh sie oft im Dorf. Ich finde sie wunderschön. Ab und zu umarmen wir uns. Ich liebe Antonia. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht mit anderen Frauen geschlafen. In ein paar Monaten lade ich Katharina wieder zum Filmgucken ein

Michael Würfel hat im März den Roman „Yukon“ veröffentlicht. Eine Leseprobe gibt es auf der Webseite des Verlags.