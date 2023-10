Malcolm Ohanwe ist unter anderem freier Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk und bei Arte. Ihm wurde nun vom BR als freier Mitarbeiter gekündigt, nachdem er in einem Tweet die terroristischen Angriffe der Hamas gegen Israel relativiert hat. In einem Tweet schrieb er: „Wenn die Zunge der Palästinenser systematisch abgeschnitten wird, wie sollen sie sich mit Worten wehren? Wenn das Wahlrecht der Palästinenser unterbunden wird, wie sollen sie sich mit Kreuzen wehren? Wenn ihre Bewegung eingeschränkt wird, wie sollen sie sich mit Demos wehren? Was erwarten Leute?“

Ich hoffe wirklich sehr, dass spätestens jetzt alle Redakteure im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Reißleine ziehen, und nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Gründe hätte es auch vorher zuhauf gegeben, aber wann, wenn nicht jetzt?! @MalcolmOhanwe pic.twitter.com/UhAbbhg4hy — Philipp Peyman Engel (@PhilippPeyman) October 7, 2023

Philipp Peyman Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, kritisierte den Tweet und schrieb: „Ich hoffe wirklich sehr, dass spätestens jetzt alle Redakteure im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Reißleine ziehen, und nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Gründe hätte es auch vorher zuhauf gegeben, aber wann, wenn nicht jetzt?!“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Pressestelle des Bayerischen Rundfunks meldete sich bei X, ehemals Twitter, zu Wort und schrieb: „Der BR distanziert sich in aller Schärfe von Malcolm Ohanwes menschenverachtenden Statements, die nichts mit unserem Verständnis von Journalismus zu tun haben. Seinen Twitteraccount betreibt er privat. Malcolm Ohanwe arbeitet freiberuflich. Der BR beauftragt ihn nicht mehr.“ Arte wiederum hat sich von allen Tweets von Ohanwe distanziert und ihn gebeten, Beiträge mit Arte-Bezug zu löschen.

Der BR distanziert sich in aller Schärfe von Malcolm Ohanwes menschenverachtenden Statements, die nichts mit unserem Verständnis von Journalismus zu tun haben. Seinen Twitteraccount betreibt er privat. Malcolm Ohanwe arbeitet freiberuflich. Der BR beauftragt ihn nicht mehr. — Bayerischer Rundfunk (@BR_Presse) October 8, 2023

Malcolm Ohanwe wurde am 1993 in München geboren. Er ist ein deutscher Journalist, der unter anderem auch für das ZDF und den RBB arbeitet. Auf Twitter sorgten seine Tweets über Israel immer wieder für Kontroversen. Die Jüdische Allgemeine bezeichnete Ohanwes Kritik an Israel als dezidiert antisemitisch. Ohanwe bestritt die Vorwürfe und legitimierte immer wieder seine Posts über Israel.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de