Was geschah nach den Nazis? Ausstellung im Story Bunker Von den Nürnberger Prozessen über die DDR bis hin zur Flüchtlingswelle im Jahr 2015 und der Corona-Pandemie: Der Story Bunker in Berlin zeigt eine neue Ausst... dpa

Mit der neuen Ausstellung «Deutschland 1945 - heute» begibt sich der Berliner Story Bunker auf die Spuren der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Jessica Lichetzki/dpa

Berlin -Mit der neuen Ausstellung „Deutschland 1945 - heute“ begibt sich der Berliner Story Bunker auf die Spuren der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen Trümmerwüste, Wirtschaftswunder und Mauerfall können Besucherinnen und Besucher auf 700 Quadratmetern historische Eindrücke sammeln. „Wir wurden so oft von Menschen gefragt: Ja, aber was ist denn nach den Nazis passiert? Deswegen wollten wir einfach vermitteln, wie es in der Geschichte weiterging“, erklärte Museumsleiter Enno Lenze.