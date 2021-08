Berlin - Derzeit führt eine gedenkpolitische Debatte zu heftigen Diskussionen, wenn nicht gar zu Streit in der jüdischen Gemeinschaft Berlins – und nicht nur Berlins, sondern ganz Deutschlands. Anlass sind Pläne des Historikers Julius H. Schoeps und seiner Mitarbeiterin Elke Vera Kotowski, in Nachbarschaft des Mahnmals „Gleis 17“ im Grunewald, von wo seit dem 18. September 1941 zehntausende Berliner Juden in die Vernichtungslager deportiert und dort ermordet wurden, ein studentisches Wohnheim zu errichten.

Julius Schoeps ist schon seit Jahren dabei, als Vorsitzender der gemeinnützigen „Moses Mendelsohn Stiftung“ derartige Wohnheime zu errichten – Wohnheime, die alle den Namen von in der jeweiligen Stadt bekannten jüdischen Persönlichkeiten tragen. So soll das jüngste von insgesamt vier Wohnheimen in Hamburg den Namen „Hannah Arendt Haus“ tragen. Hauptträger dieser Bauprojekte ist – wie angedeutet – die als gemeinnützig anerkannte „Moses Mendelsohn Stiftung“, die dafür Sorge trägt, dass die Einnahmen aus den von den Studierenden zu entrichtenden Mieten wieder gemeinnützigen Zwecken, vor allem der Bildungsarbeit zugeführt werden und zwar gemäß dem Ziel, „in Wissenschaft und Kultur neue Entwicklungen anzuregen sowie Kreativität und Engagement auf verschiedenen gesellschaftlichen Feldern zu fördern.