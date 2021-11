Berlin - Vor wenigen Tagen schrieb uns ein Leser, dass ihm aufgefallen sei, dass wir „in Berlin Lebende jetzt vermehrt zu ‚Berlinern‘ erklären“. Auch wenn das viele gerne wären, würde sie das Wohnen in dieser Stadt doch lange nicht zu Berlinern machen.

Über die Zuschrift musste ich eine Weile nachdenken. Was macht den Berliner zum Berliner? Ab wann darf man sich Berliner nennen? Und gibt es „den Berliner“ überhaupt noch? Der rbb meldete vor wenigen Monaten, dass nur 46,2 Prozent der Berlinerinnen und Berliner (1.738.575) in der Hauptstadt geboren seien. Das sind 2000 Menschen weniger als bei einer rbb-Datenauswertung im Jahr 2017. Aktuell leben 2.029.040 (53,8 Prozent) Zugezogene in unserer Stadt – oder wie man sie auch nennen mag.

Die „Wer-ist-Berliner“-Frage berührt

Eine Zeitungskollegin findet, dass eigentlich jeder Berliner sei, der auch hier wohne. „Was soll man sonst sagen? Ab zwei Jahren?“ Daraufhin fiel mir ein, dass ich einmal eine Friseurin bei der Arbeit an meinem Kopf fragte, woher sie denn komme, doch sicher nicht aus Berlin. Sie reagierte sehr sauer: „Ich wohne hier seit sechs Jahren! Was soll die Frage?“ Ich gestand ihr, dass ich über ihren Dialekt nachdächte. „Bayern? Thüringen?“, fragte ich. Nein, sie käme aus Franken und ihre Aussprache hätte noch niemanden gestört. Meine Frisur saß nach dem Besuch nicht.

Die „Wer-ist-Berliner“-Frage beschäftigt und berührt also immer wieder und es scheint keine allgemeingültige Antwort darauf zu geben. Der anfangs genannte Leser meinte auf meine Nachfrage hin, dass Berliner die hier Geborenen und Sozialisierten seien, die „das Berliner Idiom sprechen“ und nicht nur „schlecht nachäffen“ und die Weihnachten bei ihren Eltern in Berlin verbringen. Was ist nun aber, wenn man hier geboren wurde und die Eltern mittlerweile an der Küste wohnen? Oder sie einem nie beigebracht haben, wie man berlinert? Diese Fälle müssen wir wohl noch klären ...