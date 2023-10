Was sich monogame von polyamoren Beziehungen unbedingt abgucken sollten

In meiner Kindheit waren fünf Dinge wichtig: Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Disziplin und Geld. Nach meinen Gefühlen wurde ich nicht gefragt. Auch nicht nach meinen Wünschen und Bedürfnissen. Meine Eltern sprachen darüber nicht. Sie funktionierten in ihrem Leben und ihrer Ehe vor sich hin. Gefühle zeigte niemand. Als Kinder nehmen wir an, dass das, was wir bei unseren Eltern erleben, die Wahrheit des Lebens ist. Ich wurde darauf konditioniert, mich nicht wahrzunehmen und zu zeigen, sondern zu funktionieren und Geld zu verdienen.

Ich adaptierte das Verhalten meiner Eltern und nahm es mit in meine Beziehungen. Klassisch monogam, wie meine Eltern eben. Ich traf den Vater meiner Kinder. Ich setzte mich nicht mit meinen Gefühlen auseinander oder reflektierte, was sein Verhalten mit mir machte. Gefühle waren eine unbewusste Naturgewalt, mit der ich lebte und die mich manchmal beim Funktionieren störten.

Sie störten dabei, es meinem Partner recht zu machen, damit er sich gut fühlt. Meine Gefühle mutete ich meinem Partner daher nicht zu. Auch nicht meinen Kindern, Eltern oder der Firma. Zum Beispiel, wenn es darum ging, Zeit für mich allein zu brauchen. Ich funktionierte immer. Auch beim Sex.

Das Rauschen des Erfolgs war einfach lauter war als das Rauschen der Leere

Nach einigen Jahren des Funktionierens mit Mann, Kindern, Haus und Karriere fühlte ich mich innerlich leer. Ich fing an zu forschen, wie es sich anfühlt, geliebt zu werden. Je mehr ich in der Firma leistete und dafür Anerkennung in Form von Geld, Beförderung und Verantwortung bekam, desto mehr schwand die Leere. Heute weiß ich, dass das Rauschen des Erfolgs einfach lauter war als das Rauschen der Leere, die mir etwas Wichtiges mitteilen wollte.

Ich landete im Burnout mit schweren Depressionen und fing an, meine Gefühle zu reflektieren und zu erforschen. Ich begriff meine Konditionierungen und Glaubenssätze: Was ich fühle, ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass die anderen sich immer gut fühlen und ich ihnen keine schlechten Gefühle bereite.

Ich erholte mich. In den Jahren danach waren meine Depressionen ein sehr gut funktionierender Indikator. Jedes Mal, wenn ich mich nicht fühlte, mich stattdessen verbog und ins Funktionieren fiel, Sachen tat, über die mein konditioniertes Ich mir sagte, dass sie so sein müssten, spürte ich meine Depressionen.

Ich fing an, meine Gefühle bewusst wahrzunehmen

Als mir das bewusst wurde, hörte ich auf zu funktionieren, und ich fing an, meine Gefühle bewusst wahrzunehmen. Ich lernte dadurch mein wahres Ich kennen und von meinem konditionierten Ich zu unterscheiden. Ich lernte, wer ich wirklich bin, was meine Bedürfnisse und Wünsche sind und was ich will.



Ich entdeckte, dass ich mich in einer polyamoren Beziehung am wohlsten fühle.

Polyamore Beziehungen gibt es in verschiedensten Facetten. Das Modell, das ich lebe, ist das Nestmodell: Zwei Menschen sind aufeinander bezogen, und jeder der beiden kann andere Liebschaften haben. Und wir erkunden unsere Gefühle bei sexuellen Treffen zu dritt oder viert.

Die Basis solch eines Beziehungskonstruktes ist es, sich zu zeigen und über seine wahren Gefühle zu reden. Immer. In jeder Lebenslage. Niemals nur zu funktionieren. Auch wenn ich befürchte, dass meine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse meinem Partner nicht gefallen werden und ihn vielleicht verletzen. Polyamore Beziehungen bedeuten Kommunikation, Neinsagen und Grenzen setzen in Reinstform.

Polyamore Beziehungen bedeuten Kommunikation

Wenn sich mein Partner mir offen und ehrlich zeigt, mit seinen wahren Wünschen und Bedürfnissen, zum Beispiel mit einer anderen Frau Sex haben zu wollen, dann reden wir darüber. So wie andere über Kochrezepte reden. Wir gehen gemeinsam in einen intensiven Fühlprozess, spielen die Situation gedanklich durch und lassen alle aufkommenden Gefühle zu, sprechen auch die negativen aus: Angst, Überraschung, Wut, Traurigkeit. Tränen, Schnodder, Lachen. Wir zeigen uns authentisch mit allem, was ist. Er und ich. Wir ziehen das durch. Es ist ein gegenseitiges Annehmen von dem, was ist. Danach gibt es unter Umständen Verhandlungen. Wir sprechen über Grenzen und No-Gos. Es wird ein Rahmen ausgehandelt. Offen, ehrlich, authentisch. Das Spielfeld der freien Liebe ist grenzenlos.

Wer das noch nicht gemacht hat, für den klingt es sicherlich paradox: Das Ganze bringt uns näher zusammen. Ich kann meinen Partner fühlen, in seinem ureigenen Sein. Er hat seine Maske abgenommen. Keine Show mehr. Ich fühle einen echten Menschen mit allem, was ist. Und er fühlt mich. Wir reden über uns und unsere Gefühle. Und das vertieft unsere Liebe. Ich sage nicht, dass das sofort gelingt oder dass es schmerzfrei ist. Es geht nämlich auch darum, bei Schmerz und unterschiedlicher Meinung mit dem Partner verbunden zu bleiben. Ich mit ihm und er mit mir. Es geht darum, sich zu zeigen, sich einander zuzumuten. Das braucht Mut. Lohnt sich jedoch sehr. Durch unsere Authentizität entsteht eine tiefe Intimität. Das schafft Verbundenheit und öffnet das Tor zur Liebe.

Seitdem ich aufgehört habe zu funktionieren und mich stattdessen zeige und über meine Gefühle rede, fühle ich mich nicht mehr leer. Ich fühle mich lebendig und genährt.



Ich möchte allen das Wahrnehmen und Reden über die eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse in allen Lebenslagen nahelegen. Immer. Auch in monogamen Beziehungen ohne weitere Sexualpartner. Es ist die Grundlage und Superpower, um gesunde und glückliche Beziehungen führen zu können. Und es ist die Basis, um im Leben psychisch gesund zu bleiben.