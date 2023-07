Zu den in meiner Jugend oft gepredigten Sätzen gehört: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Der ist angeblich von Lenin, wie auch das noch nervigere „Lernen, lernen und nochmals lernen“, das es sogar in mein Poesiealbum geschafft hat. So klug einige Hunde sein mögen: Sie orientieren sich nicht an Sprüchen, ob von Lenin, Konrad Lorenz oder Martin Rütter, sondern an Instinkt oder Erfahrungen. Toni, der Hund, den – wie berichtet – gutherzige Tierschützer aus einem Dorf im griechischen Kargland zu bedürftigen Menschen nach Berlin gebracht haben, reagiert bereits auf einzelne Wörter der deutschen Sprache, den Sinn des Begriffs Vertrauen wird sie vielleicht nie erfassen.

Zumal das Vertrauen in die Stadt ja auch bei mir bröckelt. Die Grünanlage in direkter Nachbarschaft hat ihre Anmut verloren, seit hier Menschen wohnen, die kein Obdach aus Stein in der Stadt haben. Mit Abstand betrachtet, ist das traurig, kein gutes Zeichen für ein reiches Land. Aus der Nähe ist es unangenehm, wenn man unerwartet Zeuge der Verrichtung des großen Geschäfts in den Büschen wird. Zumal Toni bei ihrer Erledigung aufschrickt und ich mich überwinden muss, mit dem Kotbeutel näherzutreten.

Aus dem Tierschutz? Das dauert

Also gehen wir zur Hasenheide, wo auf dem gepflasterten Eingang ein hulahoopreifengroßes Fußgängerzeichen aufgemalt ist, das uns oft zum Lachen bringt, weil es die ehrgeizige Sorte der Spezies Radfahrer nicht davon abhält, Jogger, Kinder oder Hundebesitzer aus dem Weg zu klingeln. Hier ist es ansonsten friedlich, die Drogenkunden besuchen ihre Dealer so dezent, dass der ängstliche Hund sie kaum bemerkt. Hier sind die Menschen, die sich auskennen und wie eine Formel die verblose Frage „Aus dem Tierschutz?“ abwerfen, um das Verb hinterherzuschicken: „Dauert.“

Die Frau vom Tierschutzverein hat mit uns vor ein paar Tagen trainiert und den Tipp gegeben, vor dem Spaziergang eine Weile vorm Haus stehen zu bleiben, auf dass der ängstliche Hund Vertrauen entwickele. Tatsächlich greifen uns weder die auf dem Bürgersteig rollenden Lastenräder noch die Elektroroller an, die Kindergartenkinder hüpfen vorbei, ohne Toni auch nur einen Blick zu schenken. Kein Wunder, während andere Hunde sich auf einer Straße wie ein selbstbewusstes Model auf dem Laufsteg bewegen, perfektioniert sie die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Toni ist so mit sich beschäftigt, dass sie gar nicht merkt, wie auch der bettelnde Wohnungslose und die Mülltonnensucherin höflich nickend vorbeigehen.

Schlimmer als bei der Maus

Am Abend versuche ich es mal wieder mit Argumenten, nachdem der Hund vor meinem Schatten auf dem Bürgersteig zusammengeschreckt ist. Einen Schatten zu haben, sei ein gutes Zeichen. Und ich beginne ihr die Geschichte von Peter Schlemihl zu erzählen, wobei sich Erinnerungslücken auftun. Kontrolle ist gut, also will ich zum Bücherregal und nachlesen. Vorher bekommt der Hund sein Abendbrot, die Büchsen stehen in der Kammer. Ich merke nicht, wie Toni sich an mir vorbeischleicht. Ich registriere nicht, dass sie es war, die den Besen umgeworfen hat, der lärmend zwei Flaschen ins Rollen brachte. Ich kreische vor Schreck peinlicher als bei der Begegnung mit der Hausmaus. Das findet Toni furchteinflößender als Flaschen und Besen. Vertrauen ist futsch. Ich muss lernen, mich zu beherrschen.