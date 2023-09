Was tun am Wochenende? Die Kulturtipps der Berliner Zeitung

Auf dem Holzmarkt und im Säälchen: Das Festival für selbstgebaute Musik

Wer sich eine richtige Nile-Rodgers-Gitarre gönnen will, um darauf Disco zu schrubben, braucht 2.500 Euro locker. Wobei, „richtig“: Im Grunde ist das auch nur eine Nachbildung seiner original Fender-Stratocaster, eine Kopie also dieses sehr speziellen Gitarrenmodells, auf dem Rodgers seine großen Hits komponiert hat, für Diana Ross und David Bowie und wer sie nicht alle waren; eigentlich Fender-Stratocaster Bauart 1960, aber bestückt mit einem Ahornholzhals des 1959er-Typs. Was Selbstgebautes halt. Das Original soll zwei Milliarden Dollar schwer sein. Zumindest schätzt das Branchenblatt New Musical Express (NME) den kommerziellen Wert der von Rodgers auf eben dieser Gitarre gespielten Musik so hoch ein. Konsequent, dass solch eine Gitarre einen glanzvollen Namen trägt: The Hitmaker.

Tolle Stimmung am Holzmarkt beim Festival für selbstgebaute Musik Manuel Strube

Bei all diesen Zahlen kann einem ganz schwindelig werden. Aber Kern der Story ist: Rodgers setzt auf etwas Selbstgebautes, das dadurch etwas ganz Eigenes ist. Keine andere Gitarre der Welt klingt wie seine Hitmaker. Wer ebenfalls der selbstgebauten Musik samt selbstgebauten Instrumenten fröhnt, der ist (der Titel lässt es ahnen) goldrichtig beim Festival für selbstgebaute Musik am Holzmarkt und im Säälchen. In jedem Fall in Nähe zum Spree-Ufer. Bei Konzerten, Performances und Workshops lässt sich entdecken, wo die Freuden des DIY-Charmes liegen und wie geil die selbstgebauten Teile dann letztlich auch klingen können, wenn man fast alles richtig und ein bisschen falsch macht. Ob man damit dann auch milliardenschwere Mucke einspielen kann? Nee, vermutlich müsste man dazu dann doch Rodgers persönlich sein. Aber Selbstbau-Freaks sein, das können wir auch, und es wird sicher ein Spaß. Stefan Hochgesand

Festival für selbstgebaute Musik. Holzmarkt + Säälchen, Holzmarktstraße 25, Sonntag, 3. September, 13-23 Uhr, Eintritt 7-15 Euro (Soli-Prinzip), Kinder frei (bei Workshops können Materialkosten anfallen), Details auf selbstgebautemusik.de

Bröhan Museum: Vor 100 Jahren gab es Haël-Avantgarde vor den Toren Berlins

100 Jahre ist es her. Damals eröffnete ein visionäres Design-Unternehmen vor den Toren Berlins in Marwitz bei Velten: Die Haël-Werkstätten für künstlerische Keramik. Gegründet von der einstigen Bauhausschülerin Margarete Heymann-Loebenstein (1899–1990), ihrem Ehemann und dessen Bruder, entwickelte sich die Firma rasch zu einem der künstlerisch fortschrittlichsten und stilistisch wie technisch anspruchsvollsten Keramikhersteller Deutschlands und war Mitglied im Deutschen Werkbund.

Mit ihren abstrakten Formen, leuchtenden Glasuren und expressiven Dekoren setzten Haël-Keramiken gefragte Design-Standards und wurden inner- und außerhalb Europas erfolgreich vertrieben. Als herausragende Beispiele für die Keramikproduktion der Weimarer Republik befinden sie sich heute in zahlreichen internationalen Museumssammlungen. Und das Berliner Bröhan Museum belegt den hohen Stellenwert gerade mit einer eindrücklichen Schau von 250 Keramiken, zumeist aus der erlesenen Keramik-Sammlung Erhard Gerwien.

Eine Seh-Probe aus den einstigen Haël-Werkstätten für künstlerische Keramik: Margarete Heymann-Loebensteins farbige Vasen, um 1925/30 VG Bild-Kunst, Bonn 2023/Estate of Margarete Marks/Bröhan Museum

Schon 1925 waren Haël-Keramiken auch in Herwarth Waldens Avantgarde-Galerie „Der Sturm“ zu sehen, Seite an Seite präsentiert mit Werken von Wassily Kandinsky, Kurt Schwitters und László Moholy-Nagy. 1927 hatte die Firma bereits 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die modernen und extravaganten Keramiken begeisterten Presse und Publikum und wurden in ganz Europa bis nach Algerien und in die USA verkauft.

Doch nur elf Jahre waren diesem Erfolg vergönnt. Margarete Heymann-Loebenstein entstammte einer jüdische Familie; die Nazis hatten leichtes Spiel, ihr das Leben schwer zu machen, obwohl sie die Werkstätten nach dem tödlichen Auto-Unfall ihres Mannes und des Schwagers 1928 in alleiniger Leitung durch die Weltwirtschaftskrise gesteuert hatte. Rassistische Anfeindungen setzten ihr zu; die perfide NS-Politik zwang sie sukzessive in eine wirtschaftliche Schieflage, von ihrer eigenen Belegschaft wurde sie denunziert. 1934 sah sie sich gezwungen, die Haël-Werkstätten weit unter Wert an den NS-Wirtschaftsfunktionär Heinrich Schild zu verkaufen. Margarete Heymann Loebenstein emigrierte nach Großbritannien, war dort als Künstlerin und Designerin tätig. Nie mehr jedoch konnte sie an den Erfolg der Haël-Werkstätten anknüpfen.

In ihrem einstigen Keramikreich wirkte alsbald die junge Hedwig Bollhagen mit ihrer weit ländlicheren Gefäß-Kunst. Mit den Machenschaften der Nazis hatte Bollhagen allerdings nichts zu tun. In Marwitz sorgen deren bis heute erfolgreichen HB-Werkstätten für eine ungebrochen gefragte Keramik – zu DDR-Zeiten im Staatlichen Kunsthandel fast nur unterm Ladentisch zu haben und heute saftig im Preis. Ingeborg Ruthe

Bröhan-Museum, Schloßstr. 1A, Charlottenburg, bis 29. Oktober, Di-So 10-18 Uhr

Onkel Wanja im Hause Hallervorden

Anton Tschechows Komödien-Melancholie kann durchaus in eine bittere Depression abkippen, aber auch da hat sie eine helle Seite, die Licht in die Trostlosigkeit bringt – was allerdings nicht heißt, dass sich diese in Trost verwandelt. Tschechows Melancholie kommt nie ohne Humor und ohne Liebe über die Bühne. Die Charaktere sind so gezeichnet, dass man sie (nun: nicht alle und nicht immer) ins Herz schließt und alles Liebesunglück, allen Lebensüberdruss und jegliche Existenznot gleich mit. Die Figuren aus den Tschechow-Inszenierungen von Jürgen Gosch, die nun, schon einige Jahre nach seinem Tod, abgespielt sind, wohnen noch immer in unserer Seele, näher am Herzen als so mancher noch lebender Verwandter. Und dass Joachim Meyerhoff für seinen Trigoshin in der Ostermeier-Inszenierung „Die Möwe“ zum Schauspieler des Jahres gewählt wurde, wird dieser auch Tschechow danken.

Onkel Wanja im Schlossparktheater. Unter anderem mit: Dagmar Bernhard, Mark Weigel und Boris Aljinovic (v.l.) DerDehmel/Urbschat

Jetzt kommt am Schlossparktheater (Intendant: Dieter Hallervorden) eine „Onkel Wanja“-Inszenierung mit dem als Berliner „Tatort“-Kommissar bekannten Schauspieler Boris Aljinovic zur Premiere. Die Neufassung der Übersetzung von Ekaterina Bezghina und dem Regisseur Anatol Preissler setzt zusammen mit dem Ensemble auf die Komik der alltäglich und zufällig wirkenden, aber immer bis auf den philosophischen Punkt geschliffenen Dialoge. Die vergleichsweise kleine Bühne in dem schlauchartigen Raum kann Zunder und Tempo durchaus vertragen. Ulrich Seidler

Onkel Wanja 1. Sept. (Voraufführung), 2. Sept. (Premiere), jeweils 20 Uhr; sowie am 3. Sept. 16 Uhr. Weitere Vorstellungen bis Mitte Oktober. Karten und Informationen unter: www.schlossparktheater.de